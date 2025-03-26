Зроблено в Україні. Нова машина для розмінування Germina URCM-3000 проходить випробування
Категорія
Технології
Дата публікації

Зроблено в Україні. Нова машина для розмінування Germina URCM-3000 проходить випробування

Міністерство економіки України
Germina URCM-3000

Краматорський завод важкого верстатобудування розробив дистанційно керовану систему розмінування Germina URCM-3000, яка здатна розміновувати за один день до 5 гектарів і може витримати підрив протитанкової міни.

Головні тези:

  • Germina URCM-3000 виготовлена на Краматорському заводі важкого верстатобудування і вже проходить випробування.
  • Машина здатна розміновувати до 5 гектарів за день і витримує підрив протитанкової міни.
  • Українська техніка Germina URCM-3000 використовує тільки найкращі компоненти від європейських та американських виробників.

Germina URCM-3000 виробництва України проходить випробування

Із першим зразком в режимі піддослідної експлуатації зараз працює один з операторів протимінної діяльності, після чого машину відправлять на проходження сертифікації відповідності.

Така машина — вдалий приклад використання технічних спроможностей виробника з урахуванням досвіду українських саперів. Я сподіваюся, що Germina успішно пройде сертифікацію і ми отримаємо українську машину розмінування з відмінними характеристиками. Понад 60% її компонентів — українського виробництва. Швидкість проходження 100-метрової ділянки, яку ми сьогодні бачили, вражає, — розповів заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Машина із зануренням робочого органу у ґрунт на 5 сантиметрів пройшла 100-метрову ділянку за півтори хвилини. Ширина проходу при цьому становила 2,7 метра. Це дозволяє за годину проводити поверхневе очищення на ділянці площею один гектар, а за одну зміну — пʼять гектарів.

Під час демонстраційних випробувань Germina змогла знищити всі закладені на ділянці навчально-тренувальні макети вибухонебезпечних предметів, зокрема протитанкових мін ТМ62 та ПТМ4, протипіхотної фугасної міни, ручних гранат.

У машині використали двигун, шасі та гідравліку кращих європейських та американських виробників. Дистанційне керування машиною здійснюється на відстані до одного кілометра.

У першому півріччі UDS планують отримати від Краматорського заводу важкого верстатобудування пʼять машин Germina для виконання завдань з гуманітарного розмінування Київщини, Харківщини, Миколаївщини та Херсонщини.

Гарантійний термін експлуатації — три роки. Виробник заявляє, що машина в базовій комплектації попередньо коштуватиме 500 тис євро, що в рази дешевше за іноземні аналоги.

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