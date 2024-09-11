Машина для розмінування «Змій» виробництва України пройшла сертифікацію. Чим вона особлива

Українська машина для розмінування «Змій» компанії Rover Tech успішно пройшла випробування на полігоні і отримала сертифікат відповідності. Вона може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.
Головні тези:
- Машина для розмінування «Змій» компанії Rover Tech успішно пройшла сертифікацію та отримала сертифікат відповідності.
- Українська машина може працювати в умовах низької та середньої рослинності, знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.
- Її вартість значно нижча за іноземні аналоги, що робить її вигідним вибором для ЗСУ.
- Машина «Змій» важить понад тонну, має ширину робочого інструменту 1,35 м та може розміновувати до 2,5 га в годину.
- Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км, а сертифікацію проводили фахівці від Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння.
ЗСУ отримають українські машини для розмінування «Змій»
Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін.
Про це повідомила Перша Віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Вартість «Змія» в рази нижча за іноземні аналоги — від 14,5 до майже 20 тис дол залежно від комплектації. А після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.
«Змій» це унікальне рішення в українських умовах. Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле, — сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.
«Змій» важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 м. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га в годину. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км.
Для розгортання чи згортання «Змія» потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.
Сертифікацію машини проводили фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.
ЗСУ отримали гранати українського виробництва
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Зазначається, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.
Також повідомляється, що Міністерство оборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-