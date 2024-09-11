Машина для розмінування «Змій» виробництва України пройшла сертифікацію. Чим вона особлива
Категорія
Україна
Дата публікації

Машина для розмінування «Змій» виробництва України пройшла сертифікацію. Чим вона особлива

Міністерство економіки України
"Змій"

Українська машина для розмінування «Змій» компанії Rover Tech успішно пройшла випробування на полігоні і отримала сертифікат відповідності. Вона може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.

Головні тези:

  • Машина для розмінування «Змій» компанії Rover Tech успішно пройшла сертифікацію та отримала сертифікат відповідності.
  • Українська машина може працювати в умовах низької та середньої рослинності, знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.
  • Її вартість значно нижча за іноземні аналоги, що робить її вигідним вибором для ЗСУ.
  • Машина «Змій» важить понад тонну, має ширину робочого інструменту 1,35 м та може розміновувати до 2,5 га в годину.
  • Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км, а сертифікацію проводили фахівці від Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння.

ЗСУ отримають українські машини для розмінування «Змій»

Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін.

Про це повідомила Перша Віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Ми сьогодні отримали не просто ще одну на 100% українську машину для розмінування. Такі інновації — відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель. Особливо важливо, що машина зроблена саме в Україні, адже це нові робочі місця, надходження до бюджету і підтримка економіки.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Перша Віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України

Вартість «Змія» в рази нижча за іноземні аналоги — від 14,5 до майже 20 тис дол залежно від комплектації. А після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.

«Змій» це унікальне рішення в українських умовах. Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле, — сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

«Змій» важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 м. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га в годину. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км.

Для розгортання чи згортання «Змія» потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.

Сертифікацію машини проводили фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Граната

ЗСУ отримали гранати українського виробництва

Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.

Також повідомляється, що Міністерство оборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.

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