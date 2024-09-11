Машина для розмінування «Змій» виробництва України пройшла сертифікацію. Чим вона особлива

Українська машина для розмінування «Змій» компанії Rover Tech успішно пройшла випробування на полігоні і отримала сертифікат відповідності. Вона може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.

ЗСУ отримають українські машини для розмінування «Змій»

Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін.

Про це повідомила Перша Віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Ми сьогодні отримали не просто ще одну на 100% українську машину для розмінування. Такі інновації — відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель. Особливо важливо, що машина зроблена саме в Україні, адже це нові робочі місця, надходження до бюджету і підтримка економіки. Юлія Свириденко Перша Віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України

Вартість «Змія» в рази нижча за іноземні аналоги — від 14,5 до майже 20 тис дол залежно від комплектації. А після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.

«Змій» це унікальне рішення в українських умовах. Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле, — сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

«Змій» важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 м. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га в годину. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км.

Для розгортання чи згортання «Змія» потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.

Сертифікацію машини проводили фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

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