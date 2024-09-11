Машина для разминирования "Змей" производства Украины прошла сертификацию. В чем ее особенность

Украинская машина для разминирования "Змей" компании Rover Tech успешно прошла испытания на полигоне и получила сертификат соответствия. Она может работать в условиях низкой и средней растительности, способна уничтожать противопехотные и противотанковые мины, а также снимать растяжки.

ВСУ получат украинские машины для разминирования «Змей»

Команда Rover Tech смогла сделать легкую, быструю машину, которая при этом выдерживает взрывы противотанковых мин.

Об этом сообщила Первая Вицепремьер-министр Украины — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.

Мы сегодня получили не просто еще одну на 100% украинскую машину для разминирования. Такие инновации — ответ Украины на вызов, который стоит перед нами: вернуть за 10 лет до продуктивного использования 80% земель. Особенно важно, что машина сделана именно в Украине, ведь это новые рабочие места, поступления в бюджет и поддержка экономики. Юлия Свириденко Первая Вицепремьер-министр Украины — Министерство экономики Украины

Стоимость «Змея» в разы ниже иностранных аналогов — от 14,5 до почти 20 тыс долл. в зависимости от комплектации. А после начала серийного производства цена может быть еще ниже.

«Змей» — это уникальное решение в украинских условиях. Фактически мы получили новый подкласс машины для разминирования, которая может очищать поля от осколочных и фугасных боеприпасов, от которых больше всего страдают саперы. А возможность оперативно менять комплектующие, которые могут быть повреждены от взрывов противотанковых мин, позволяет быстро вернуть машину в поле, — сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

«Змей» весит более тонны и имеет ширину рабочего инструмента 1,35 м. Благодаря легкости машина может разминировать до 2,5 га в час. Оператор может дистанционно управлять машиной на расстоянии до 2,9 км.

Для развертывания или сворачивания «Змея» нужно не больше 15 минут, а саму машину можно перевозить на автоприцепе.

Сертификацию машины производили специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

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