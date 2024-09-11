Машина для разминирования "Змей" производства Украины прошла сертификацию. В чем ее особенность

Украинская машина для разминирования "Змей" компании Rover Tech успешно прошла испытания на полигоне и получила сертификат соответствия. Она может работать в условиях низкой и средней растительности, способна уничтожать противопехотные и противотанковые мины, а также снимать растяжки.
Главные тезисы
- Машина для разминирования “Змей” производства Украины получила сертификат соответствия и готова к использованию.
- Уникальные особенности машины включают возможность работы в условиях низкой и средней растительности, уничтожение противопехотных и противотанковых мин, а также снятие растяжек.
- Экономические выгоды заключаются в значительно низкой стоимости по сравнению с иностранными аналогами, делая “Змея” выгодным выбором для ВСУ.
- Машина весит более тонны, имеет высокую производительность до 2,5 га в час, может управляться на расстоянии до 2,9 км и быстро разворачиваться.
- Разработка “Змея” является ответом на вызов украинской экономики, создавая новые рабочие места, увеличивая поступления в бюджет и поддерживая отечественное производство.
ВСУ получат украинские машины для разминирования «Змей»
Команда Rover Tech смогла сделать легкую, быструю машину, которая при этом выдерживает взрывы противотанковых мин.
Об этом сообщила Первая Вицепремьер-министр Украины — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.
Стоимость «Змея» в разы ниже иностранных аналогов — от 14,5 до почти 20 тыс долл. в зависимости от комплектации. А после начала серийного производства цена может быть еще ниже.
«Змей» — это уникальное решение в украинских условиях. Фактически мы получили новый подкласс машины для разминирования, которая может очищать поля от осколочных и фугасных боеприпасов, от которых больше всего страдают саперы. А возможность оперативно менять комплектующие, которые могут быть повреждены от взрывов противотанковых мин, позволяет быстро вернуть машину в поле, — сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.
«Змей» весит более тонны и имеет ширину рабочего инструмента 1,35 м. Благодаря легкости машина может разминировать до 2,5 га в час. Оператор может дистанционно управлять машиной на расстоянии до 2,9 км.
Для развертывания или сворачивания «Змея» нужно не больше 15 минут, а саму машину можно перевозить на автоприцепе.
Сертификацию машины производили специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
ВСУ получили гранаты украинского производства
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Отмечается, что ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять его необходимо только для укрытия.
Также сообщается, что Министерство обороны кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже отлажено украинским производителем.
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