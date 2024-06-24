Тяжелая машина для разминирования MV-10 прошла сертификацию в Украине

В Украине прошла сертификацию тяжелая машина для разминирования MV-10. Первый экземпляр был изготовлен за средства, собранные в рамках инициативы UNITED24.

MV-10 прошла сертификацию в Украине

Отмечается, что первый экземпляр собрала компания "А3Tech-Украина", осуществляющая крупноузловую сборку и частичное изготовление хорватских машин DOK-ING. Пробный экземпляр, изготовленный на средства, собранные в рамках инициативы UNITED24, уже получили украинские саперы. Сейчас у предприятия есть заказ на производство восьми таких машин.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Для нас важно, что именно украинское предприятие производит компоненты и собирает машины, которые разминируют нашу землю. Запрос на подобную технику для гуманитарного разминирования со стороны саперов очень высок, и мы рассчитываем, что благодаря поддержке партнеров с одной стороны и возможностям украинских производителей с другой, сможем как нарастить количество работающих в полях машин для разминирования, так и повысить качество их обслуживания . Надеемся, что параллельно с локализацией иностранных технологий будет увеличиваться и украинских разработок для разминирования. Юлия Свириденко Министерство экономики Украины

A3tech уже сейчас производит до 40% компонентов рабочего органа MV-10 и к концу года планирует увеличить этот показатель до 100%. К работе над этими машинами на субподряде привлекли еще два украинских предприятия. Они производят часть комплектующих к машинам и тралям для их перевозки. В общей сложности A3tech может производить до 60 машин для разминирования MV-10 в год.

Характеристики MV-10

DOK-ING MV-10 — тяжелая машина для разминирования с двойным рабочим комплектом: цепным механизмом и фрезой.

Способна выдерживать подрыв противотанковой мины. Используется для очищения территорий от различных типов мин и взрывоопасных предметов. MV-10 может очищать до 3000 м2 площади в час и работать как на равнинной поверхности, так и на склонах. Поделиться

Напомним, что в мае украинская машина для разминирования MV-4 получила сертификат соответствия. Это легкая роботизированная машина, "сестра" MV-10.