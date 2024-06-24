Тяжелая машина для разминирования MV-10 прошла сертификацию в Украине

В Украине прошла сертификацию тяжелая машина для разминирования MV-10. Первый экземпляр был изготовлен за средства, собранные в рамках инициативы UNITED24.
Главные тезисы
- Тяжелая машина для разминирования MV-10 успешно прошла сертификацию в Украине и разработана украинским предприятием в рамках инициативы UNITED24.
- MV-10 способна выдерживать подрыв противотанковой мины и очищать до 3000 кв м площади в час, работая на различных типах поверхностей.
- Компания A3tech уже производит до 40% компонентов для MV-10 и планирует увеличить этот показатель до 100%, что позволит производить до 60 машин в год.
- Привлечены дополнительные украинские производители для комплектующих MV-10, увеличивая потенциал отечественного производства машин для разминирования.
- Украинские технологии для разминирования будут развиваться параллельно с локализацией иностранных технологий, повышая безопасность и эффективность разминирования.
MV-10 прошла сертификацию в Украине
Отмечается, что первый экземпляр собрала компания "А3Tech-Украина", осуществляющая крупноузловую сборку и частичное изготовление хорватских машин DOK-ING. Пробный экземпляр, изготовленный на средства, собранные в рамках инициативы UNITED24, уже получили украинские саперы. Сейчас у предприятия есть заказ на производство восьми таких машин.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
A3tech уже сейчас производит до 40% компонентов рабочего органа MV-10 и к концу года планирует увеличить этот показатель до 100%. К работе над этими машинами на субподряде привлекли еще два украинских предприятия. Они производят часть комплектующих к машинам и тралям для их перевозки. В общей сложности A3tech может производить до 60 машин для разминирования MV-10 в год.
Характеристики MV-10
DOK-ING MV-10 — тяжелая машина для разминирования с двойным рабочим комплектом: цепным механизмом и фрезой.
Напомним, что в мае украинская машина для разминирования MV-4 получила сертификат соответствия. Это легкая роботизированная машина, "сестра" MV-10.
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