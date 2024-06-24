Важка машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію в Україні
Категорія
Технології
Дата публікації

Важка машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію в Україні

Міністерство економіки України
MV-10

В Україні успішно пройшла сертифікацію важка машина для розмінування MV-10. Перший екземпляр виготовили за кошти, зібрані в межах ініціативи UNITED24.

Головні тези:

  • Успішно сертифікована в Україні важка машина для розмінування MV-10 розроблена і виготовлена українським підприємством в рамках ініціативи UNITED24.
  • MV-10 є ефективним засобом для розмінування, витримує підрив протитанкової міни та здатна очищувати до 3000 кв м площі за годину.
  • A3tech вже виготовляє до 40% компонентів до робочого органу MV-10 та планує збільшити цей показник до 100% до кінця року.
  • Залучено додаткові українські підприємства до виробництва комплектуючих для MV-10, що дозволить виготовляти до 60 таких машин на рік.
  • MV-10 може працювати на рівнинній поверхні, схилах та очищувати території від різних типів мін і вибухонебезпечних предметів.

MV-10 пройшла сертифікацію в Україні

Зазначається, що перший екземпляр зібрала компанія "А3Tech-Україна", що здійснює великовузлове збирання та часткове виготовлення хорватських машин DOK-ING. Пробний екземпляр, виготовлений за кошти, зібрані в рамках ініціативи UNITED24, вже отримали українські сапери. Наразі підприємство має замовлення на виробництво восьми таких машин.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Для нас важливо, що саме українське підприємство виготовляє компоненти та збирає машини, які розміновують нашу землю. Запит на подібну техніку для гуманітарного розмінування з боку саперів дуже високий, і ми розраховуємо, що завдяки підтримці партнерів з одного боку і спроможностям українських виробників з іншого, зможемо як наростити кількість машин для розмінування, що працюють в полях, так і підвищити якість їхнього обслуговування. Сподіваємось, що паралельно із локалізацією іноземних технологій, більшатиме й українських розробок для розмінування.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Міністерка економіки України

A3tech вже зараз виготовляє до 40% компонентів до робочого органу MV-10 і до кінця року планує збільшити цей показник до 100%. До роботи над цими машинами на субпідряді залучили ще два українські підприємства. Вони роблять частину комплектуючих до машин і тралів для їхнього перевезення. Загалом A3tech може виготовляти до 60 машин для розмінування MV-10 на рік.

Характеристики MV-10

DOK-ING MV-10 — важка машина для розмінування з подвійним робочим комплектом: ланцюговим механізмом і фрезою.

Здатна витримувати підрив протитанкової міни. Використовується для очищення територій від різних типів мін і вибухонебезпечних предметів. MV-10 може очищувати до 3000 м2 площі за годину й працювати як на рівнинній поверхні, так і на схилах.

Нагадаємо, що у травні українська машина для розмінування MV-4 отримала сертифікат відповідності. Це легка роботизована машина, "сестра" MV-10.

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