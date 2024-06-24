Важка машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію в Україні

В Україні успішно пройшла сертифікацію важка машина для розмінування MV-10. Перший екземпляр виготовили за кошти, зібрані в межах ініціативи UNITED24.
Головні тези:
- Успішно сертифікована в Україні важка машина для розмінування MV-10 розроблена і виготовлена українським підприємством в рамках ініціативи UNITED24.
- MV-10 є ефективним засобом для розмінування, витримує підрив протитанкової міни та здатна очищувати до 3000 кв м площі за годину.
- A3tech вже виготовляє до 40% компонентів до робочого органу MV-10 та планує збільшити цей показник до 100% до кінця року.
- Залучено додаткові українські підприємства до виробництва комплектуючих для MV-10, що дозволить виготовляти до 60 таких машин на рік.
- MV-10 може працювати на рівнинній поверхні, схилах та очищувати території від різних типів мін і вибухонебезпечних предметів.
MV-10 пройшла сертифікацію в Україні
Зазначається, що перший екземпляр зібрала компанія "А3Tech-Україна", що здійснює великовузлове збирання та часткове виготовлення хорватських машин DOK-ING. Пробний екземпляр, виготовлений за кошти, зібрані в рамках ініціативи UNITED24, вже отримали українські сапери. Наразі підприємство має замовлення на виробництво восьми таких машин.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
A3tech вже зараз виготовляє до 40% компонентів до робочого органу MV-10 і до кінця року планує збільшити цей показник до 100%. До роботи над цими машинами на субпідряді залучили ще два українські підприємства. Вони роблять частину комплектуючих до машин і тралів для їхнього перевезення. Загалом A3tech може виготовляти до 60 машин для розмінування MV-10 на рік.
Характеристики MV-10
DOK-ING MV-10 — важка машина для розмінування з подвійним робочим комплектом: ланцюговим механізмом і фрезою.
Нагадаємо, що у травні українська машина для розмінування MV-4 отримала сертифікат відповідності. Це легка роботизована машина, "сестра" MV-10.
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