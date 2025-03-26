Сделано в Украине. Новая машина для разминирования Germina URCM-3000 проходит испытания

Краматорский завод тяжелого станкостроения разработал дистанционно управляемую систему разминирования Germina URCM-3000, которая способна разминировать за один день до 5 гектаров и может выдержать подрыв противотанковой мины.

Germina URCM-3000 производства Украины проходит испытания

С первым образцом в режиме испытуемой эксплуатации сейчас работает один из операторов противоминной деятельности, после чего машину отправят на прохождение сертификации соответствия.

Такая машина — удачный пример использования технических способностей производителя с учетом опыта украинских саперов. Я надеюсь, что Germina успешно пройдет сертификацию, и мы получим украинскую машину разминирования с отличными характеристиками. Более 60% ее компонентов — украинского производства. Скорость прохождения 100-метрового участка, который мы сегодня видели, впечатляет, — рассказал заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Машина с погружением рабочего органа в грунт на 5 сантиметров прошла 100-метровый участок за полторы минуты. Ширина прохода при этом составляла 2,7 метра. Это позволяет за час проводить поверхностную очистку на участке площадью один гектар, а за одну смену — пять гектаров.

В ходе демонстрационных испытаний Germina смогла уничтожить все заложенные на участке учебно-тренировочные макеты взрывоопасных предметов, в частности, противотанковых мин ТМ62 и ПТМ4, противопехотной фугасной мины, ручных гранат.

В машине был использован двигатель, шасси и гидравлика лучших европейских и американских производителей. Удаленное управление машиной осуществляется на расстоянии до одного километра.

В первом полугодии UDS планируют получить от Краматорского завода тяжелого станкостроения пять машин Germina для выполнения задач гуманитарного разминирования Киевщины, Харьковщины, Николаевщины и Херсонщины.