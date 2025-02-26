Украина получит 700 млн евро на оборудование для разминирования — когда именно

Участники Коалиции по разминированию выделят Украине 700 млн. евро на закупку оборудования для разминирования до 2034 года.
Главные тезисы
- Украина получит 700 млн евро от Коалиции по разминированию на закупку оборудования до 2034 года.
- Инициативы коалиции включают в себя разработку новых методов противоминной деятельности с использованием БПЛА и ИИ.
- Будут созданы рабочие группы для изучения новейшей методики обслуживания инженерных заграждений и инноваций в противоминной деятельности.
Партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование
Об этом шла речь на одиннадцатом заседании Коалиции по разминированию.
В ходе встречи участники также согласовали приоритеты закупок вооружения, военной техники и необходимого оборудования в рамках коалиции на 2025 год.
Он также добавил, что участников коалиции заинтересовал опыт сил безопасности и обороны Украины, приобретенный за три года широкомасштабной войны. По инициативе Литвы и Украины планируют создать рабочие группы, которые будут изучать новейшую методику обслуживания инженерных заграждений, инновации в противоминной деятельности, среди которых использование БПЛА и искусственного интеллекта во время нетехнического обследования.
Кроме того, Берегуля передал странам-лидерам коалиции утвержденную руководством Минобороны "Дорожную карту Коалиции способностей по разминированию до 2035 года".
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