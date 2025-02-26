Украина получит 700 млн евро на оборудование для разминирования — когда именно

Участники Коалиции по разминированию выделят Украине 700 млн. евро на закупку оборудования для разминирования до 2034 года.

Партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование

Об этом шла речь на одиннадцатом заседании Коалиции по разминированию.

В ходе встречи участники также согласовали приоритеты закупок вооружения, военной техники и необходимого оборудования в рамках коалиции на 2025 год.

За последний квартал прошлого года была осуществлена закупка материально-технических средств на сумму 16,1 млн. евро. Бюджет 2025 запланирован на уровне 130 млн евро. По состоянию на февраль Центральное агентство по управлению проектами уже аккумулировало 51 млн евро, — рассказал начальник ГУ противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Руслан Берегуля. Поделиться

Он также добавил, что участников коалиции заинтересовал опыт сил безопасности и обороны Украины, приобретенный за три года широкомасштабной войны. По инициативе Литвы и Украины планируют создать рабочие группы, которые будут изучать новейшую методику обслуживания инженерных заграждений, инновации в противоминной деятельности, среди которых использование БПЛА и искусственного интеллекта во время нетехнического обследования.

Кроме того, Берегуля передал странам-лидерам коалиции утвержденную руководством Минобороны "Дорожную карту Коалиции способностей по разминированию до 2035 года".