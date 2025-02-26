Украина получит 700 млн евро на оборудование для разминирования — когда именно
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит 700 млн евро на оборудование для разминирования — когда именно

Министерство обороны Украины
машина
Читати українською

Участники Коалиции по разминированию выделят Украине 700 млн. евро на закупку оборудования для разминирования до 2034 года.

Главные тезисы

  • Украина получит 700 млн евро от Коалиции по разминированию на закупку оборудования до 2034 года.
  • Инициативы коалиции включают в себя разработку новых методов противоминной деятельности с использованием БПЛА и ИИ.
  • Будут созданы рабочие группы для изучения новейшей методики обслуживания инженерных заграждений и инноваций в противоминной деятельности.

Партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование

Об этом шла речь на одиннадцатом заседании Коалиции по разминированию.

В ходе встречи участники также согласовали приоритеты закупок вооружения, военной техники и необходимого оборудования в рамках коалиции на 2025 год.

За последний квартал прошлого года была осуществлена закупка материально-технических средств на сумму 16,1 млн. евро. Бюджет 2025 запланирован на уровне 130 млн евро. По состоянию на февраль Центральное агентство по управлению проектами уже аккумулировало 51 млн евро, — рассказал начальник ГУ противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Руслан Берегуля.

Он также добавил, что участников коалиции заинтересовал опыт сил безопасности и обороны Украины, приобретенный за три года широкомасштабной войны. По инициативе Литвы и Украины планируют создать рабочие группы, которые будут изучать новейшую методику обслуживания инженерных заграждений, инновации в противоминной деятельности, среди которых использование БПЛА и искусственного интеллекта во время нетехнического обследования.

Кроме того, Берегуля передал странам-лидерам коалиции утвержденную руководством Минобороны "Дорожную карту Коалиции способностей по разминированию до 2035 года".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит от Британии партию оборудования для разминирования
Минобороны Британии
Магины для разминирования
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Япония передает Украине 22 машины механизированного разминирования
МВД Украины
Япония
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила от Хорватии новую систему для разминирования
Работизированная система DOC-ING

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?