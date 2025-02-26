Україна отримає 700 млн євро на обладнання для розмінування — коли саме

Учасники Коаліції з розмінування виділять Україні 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування до 2034 року.
Головні тези:
- Україна отримає 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування від Коаліції з розмінування.
- Затверджена керівництвом Міноборони 'Дорожня карта Коаліції спроможностей з розмінування до 2035 року' допоможе у розвитку протимінної діяльності.
- Учасники коаліції будуть досліджувати нові методи протимінної діяльності, такі як використання БПЛА та штучного інтелекту.
Партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування
Про це йшлося на одинадцятому засіданні Коаліції з розмінування.
Під час зустрічі учасники також узгодили пріоритети щодо закупівель озброєння, військової техніки та необхідного обладнання в рамках коаліції на 2025 рік.
Він також додав, що учасників коаліції зацікавив досвід Сил безпеки та оборони України, набутий за три роки широкомасштабної війни. Зокрема, за ініціативою Литви та України планують створити робочі групи, що вивчатимуть новітню методику обслуговування інженерних загороджень, інновації в протимінній діяльності, серед яких використання БПЛА та штучного інтелекту під час нетехнічного обстеження.
Крім того, Берегуля передав країнам-лідерам коаліції затверджену керівництвом Міноборони "Дорожню карту Коаліції спроможностей з розмінування до 2035 року".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-