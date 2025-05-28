Нова військова допомога і фінансування виробництва далекобійної зброї — Німеччина та Україна підписали угоди

Україна та Німеччина підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва. Також було укладено контракт між Україною та німецькою збройовою промисловістю.

Німеччина та Україна підписали угоду про виробництво далекобійної зброї

Відповідну угоду підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Зазначається, що Міністерство оборони Німеччини погодилося надати Україні нову військову допомогу в розмірі 5 млрд євро.

Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні в майбутньому. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена у 2025 році.

Системи озброєння будуть швидко доступні для збройних сил України — перші з них можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів. Оскільки вони вже введені в експлуатацію в українських збройних силах, додаткової підготовки не потрібно. Поширити

Німеччина також продовжить постачати боєприпаси. Окрім постачання артилерійських боєприпасів, вже обіцяних на 2025 рік, планується постачання додаткових пакетів боєприпасів для різних систем озброєння, зокрема для важливих систем протиповітряної оборони. Також Німеччина постачає Україні додаткові системи наземного озброєння та стрілецьку зброю.

Окрім цього Умєров та німецька оборонна компанія Diehl підписали контракт на постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів до України.

Допомога Німеччини буде направлена на ремонтні потужності в Україні. З цією метою оборонні компанії обох країн домовилися про "спільне підприємство".

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що його країна надасть суттєво частину коштів для фінансування Starlink в Україні. У заяві зазначається, що зобов'язання щодо фінансування частини супутникового зв'язку з квітня вже взято на Німеччину.

Те саме стосується і системи зв'язку військового командування України. Пісторіус також пообіцяв Україні подальшу підтримку в медичній сфері. Німеччина фінансуватиме медичне обладнання, також вироблене в Україні.