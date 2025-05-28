Новая военная помощь и финансирование производства дальнобойного оружия — ФРГ и Украина подписали соглашения
Категория
Украина
Дата публикации

Новая военная помощь и финансирование производства дальнобойного оружия — ФРГ и Украина подписали соглашения

Умєров
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Источник:  Минобороны Германии

Также Украина и Германия подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства.

Главные тезисы

  • Подписаны соглашения о финансировании производства дальнобойного оружия и поставке боеприпасов в Украину.
  • Германия выделит 5 млрд евро военной помощи для развития робототехники и систем оружия.
  • Обеспечена поддержка украинских вооруженных сил средствами на медицинское оборудование.

Германия и Украина подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия

Соответствующее соглашение подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Германии Борис Писториус.

Министерство обороны Германии согласилось предоставить Украине новую военную помощь в размере 5 млрд евро.

Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине в будущем.

Системы вооружения будут быстро доступны для вооруженных сил Украины — первые из них могут быть развернуты уже через несколько недель. Поскольку они уже введены в эксплуатацию в украинских вооруженных силах, дополнительной подготовки не требуется.

Германия также продолжит поставлять боеприпасы. Кроме поставок артиллерийских боеприпасов, уже обещанных на 2025 год, планируется поставка дополнительных пакетов боеприпасов для различных систем вооружения, в том числе для важных систем противовоздушной обороны.

Кроме того, Умеров и немецкая оборонная компания Diehl подписали контракт на поставку систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов в Украину.

Помощь Германии будет направлена на ремонтные мощности в Украине. С этой целью оборонные компании обеих стран договорились о "совместном предприятии".

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что его страна предоставит существенную часть средств для финансирования Starlink в Украине. В заявлении отмечается, что обязательства по финансированию части спутниковой связи с апреля уже взяты в Германию.

То же касается и системы связи военного командования Украины. Писториус также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, также производимое в Украине.

Указанные услуги по поддержке украинских вооруженных сил имеют общий объем около пяти миллиардов евро. Денежные средства поступают из фондов, уже утвержденных Бундестагом.

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