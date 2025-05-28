Новая военная помощь и финансирование производства дальнобойного оружия — ФРГ и Украина подписали соглашения

Также Украина и Германия подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства.

Германия и Украина подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия

Соответствующее соглашение подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Германии Борис Писториус.

Министерство обороны Германии согласилось предоставить Украине новую военную помощь в размере 5 млрд евро.

Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине в будущем.

Системы вооружения будут быстро доступны для вооруженных сил Украины — первые из них могут быть развернуты уже через несколько недель. Поскольку они уже введены в эксплуатацию в украинских вооруженных силах, дополнительной подготовки не требуется. Поделиться

Германия также продолжит поставлять боеприпасы. Кроме поставок артиллерийских боеприпасов, уже обещанных на 2025 год, планируется поставка дополнительных пакетов боеприпасов для различных систем вооружения, в том числе для важных систем противовоздушной обороны.

Кроме того, Умеров и немецкая оборонная компания Diehl подписали контракт на поставку систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов в Украину.

Помощь Германии будет направлена на ремонтные мощности в Украине. С этой целью оборонные компании обеих стран договорились о "совместном предприятии".

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что его страна предоставит существенную часть средств для финансирования Starlink в Украине. В заявлении отмечается, что обязательства по финансированию части спутниковой связи с апреля уже взяты в Германию.

То же касается и системы связи военного командования Украины. Писториус также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, также производимое в Украине.