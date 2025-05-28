Новая военная помощь и финансирование производства дальнобойного оружия — ФРГ и Украина подписали соглашения

Также Украина и Германия подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства.
Главные тезисы
- Подписаны соглашения о финансировании производства дальнобойного оружия и поставке боеприпасов в Украину.
- Германия выделит 5 млрд евро военной помощи для развития робототехники и систем оружия.
- Обеспечена поддержка украинских вооруженных сил средствами на медицинское оборудование.
Германия и Украина подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия
Соответствующее соглашение подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Германии Борис Писториус.
Министерство обороны Германии согласилось предоставить Украине новую военную помощь в размере 5 млрд евро.
Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине в будущем.
Германия также продолжит поставлять боеприпасы. Кроме поставок артиллерийских боеприпасов, уже обещанных на 2025 год, планируется поставка дополнительных пакетов боеприпасов для различных систем вооружения, в том числе для важных систем противовоздушной обороны.
Кроме того, Умеров и немецкая оборонная компания Diehl подписали контракт на поставку систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов в Украину.
Помощь Германии будет направлена на ремонтные мощности в Украине. С этой целью оборонные компании обеих стран договорились о "совместном предприятии".
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что его страна предоставит существенную часть средств для финансирования Starlink в Украине. В заявлении отмечается, что обязательства по финансированию части спутниковой связи с апреля уже взяты в Германию.
То же касается и системы связи военного командования Украины. Писториус также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, также производимое в Украине.
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