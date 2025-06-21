Нова зброя проти шахедів РФ. Зеленський оприлюднив подробиці щодо українських БпЛА-перехоплювачів

Українські протиповітряні сили оборони нині дедалі рідше покладаються на кулемети для знищення дронів. Їх активно заміняють дронами-перехоплювачами, які вже збивають ворожі шахеди.
Головні тези:
- Українські БпЛА-перехоплювачі знищили десятки шахедів РФ, підтверджуючи ефективність нової зброї.
- Україна співпрацює з німецьким та канадськими партнерами для фінансування проєкту з виробництва дронів-перехоплювачів.
- Очікуються масові виробничі потужності для впровадження нової зброї в оборонні цілі.
Українські дрони-перехоплювачі вже знищили десятки шахедів РФ
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
За його словами, Україна вже тривалий час працювала над даною розробкою.
Водночас за його словами, вже була проведена розмова з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом та, мало того, нині вже існує домовленість, що Німеччина фінансуватиме даний проєкт.
Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7, з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали — було 2 млрд дол. Ми з ним домовилися — він збільшив до 4. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво.
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