Нова зброя проти шахедів РФ. Зеленський оприлюднив подробиці щодо українських БпЛА-перехоплювачів
Категорія
Технології
Дата публікації

Нова зброя проти шахедів РФ. Зеленський оприлюднив подробиці щодо українських БпЛА-перехоплювачів

Дрони-перехоплювачі
Джерело:  Укрінформ

Українські протиповітряні сили оборони нині дедалі рідше покладаються на кулемети для знищення дронів. Їх активно заміняють дронами-перехоплювачами, які вже збивають ворожі шахеди.

Головні тези:

  • Українські БпЛА-перехоплювачі знищили десятки шахедів РФ, підтверджуючи ефективність нової зброї.
  • Україна співпрацює з німецьким та канадськими партнерами для фінансування проєкту з виробництва дронів-перехоплювачів.
  • Очікуються масові виробничі потужності для впровадження нової зброї в оборонні цілі.

Українські дрони-перехоплювачі вже знищили десятки шахедів РФ

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Що стосується "Шахедів" — ми працюємо над цим питанням. Приблизно третину від Шахедів збивають мобільні вогневі групи. Вони вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю. Ми почали використовувати перехоплювачі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, Україна вже тривалий час працювала над даною розробкою.

Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. З чотирьох компаній дві дуже успішно. Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює.

Водночас за його словами, вже була проведена розмова з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом та, мало того, нині вже існує домовленість, що Німеччина фінансуватиме даний проєкт.

Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7, з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали — було 2 млрд дол. Ми з ним домовилися — він збільшив до 4. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони поцілили в близько 200 обʼєктів на території РФ — Сирський
Українські дрони поцілили в близько 200 обʼєктів на території РФ — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони вражають військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км ― Буданов
Кирило Буданов
Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони атакували військові обʼєкти на підприємствах РФ
Центр протидії дезінформації
Українські дрони атакували військові обʼєкти на підприємствах РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?