Нова зброя проти шахедів РФ. Зеленський оприлюднив подробиці щодо українських БпЛА-перехоплювачів

Українські протиповітряні сили оборони нині дедалі рідше покладаються на кулемети для знищення дронів. Їх активно заміняють дронами-перехоплювачами, які вже збивають ворожі шахеди.

Українські дрони-перехоплювачі вже знищили десятки шахедів РФ

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Що стосується "Шахедів" — ми працюємо над цим питанням. Приблизно третину від Шахедів збивають мобільні вогневі групи. Вони вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю. Ми почали використовувати перехоплювачі. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, Україна вже тривалий час працювала над даною розробкою.

Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. З чотирьох компаній дві дуже успішно. Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює. Поширити

Водночас за його словами, вже була проведена розмова з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом та, мало того, нині вже існує домовленість, що Німеччина фінансуватиме даний проєкт.