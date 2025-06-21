Новое оружие против шахедов РФ. Зеленский обнародовал подробности относительно украинских БпЛА-перехватчиков
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Технологии
Дата публикации

Новое оружие против шахедов РФ. Зеленский обнародовал подробности относительно украинских БпЛА-перехватчиков

дроны-перехватчики
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Источник:  Укринформ

Украинские противовоздушные силы обороны сейчас все реже полагаются на пулеметы для уничтожения дронов. Их активно заменяют дронами-перехватчиками, которые уже сбивают вражеские шахеды.

Главные тезисы

  • Украинские БпЛА-перехватчики сбили десятки шахедов РФ, подтверждая эффективность нового оружия.
  • Украина сотрудничает с немецкими и канадскими партнерами для финансирования проекта по производству дронов-перехватчиков.
  • По словам Президента Украины, украинские дроны-перехватчики уже доказали свою эффективность и работоспособность.

Украинские дроны-перехватчики уже уничтожили десятки шахедов РФ

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Что касается шахедов — мы работаем над этим вопросом. Приблизительно треть от шахедов сбивают мобильные огневые группы. Они уже почти не полагаются на пулеметы. Они работают с другим оружием. Мы стали использовать перехватчики.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, Украина уже долгое время работала над данной разработкой.

Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две очень удачно. Сегодня во время атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент, и он точно работает.

В то же время, по его словам, уже был проведен разговор с немецким канцлером Фридрихом Мерцом и, мало того, сейчас уже существует договоренность, что Германия будет финансировать данный проект.

Я благодарен за это. Также я договорился на саммите G7, с Карни, премьер-министром Канады. Он тоже там выделил деньги. Мы ехали — было 2 млрд долл. Мы с ним договорились — он увеличил до 4. И нам нужно немного времени для того, чтобы это было массовое производство.

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