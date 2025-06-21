Новое оружие против шахедов РФ. Зеленский обнародовал подробности относительно украинских БпЛА-перехватчиков

Украинские противовоздушные силы обороны сейчас все реже полагаются на пулеметы для уничтожения дронов. Их активно заменяют дронами-перехватчиками, которые уже сбивают вражеские шахеды.
Главные тезисы
- Украинские БпЛА-перехватчики сбили десятки шахедов РФ, подтверждая эффективность нового оружия.
- Украина сотрудничает с немецкими и канадскими партнерами для финансирования проекта по производству дронов-перехватчиков.
- По словам Президента Украины, украинские дроны-перехватчики уже доказали свою эффективность и работоспособность.
Украинские дроны-перехватчики уже уничтожили десятки шахедов РФ
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
По его словам, Украина уже долгое время работала над данной разработкой.
В то же время, по его словам, уже был проведен разговор с немецким канцлером Фридрихом Мерцом и, мало того, сейчас уже существует договоренность, что Германия будет финансировать данный проект.
Я благодарен за это. Также я договорился на саммите G7, с Карни, премьер-министром Канады. Он тоже там выделил деньги. Мы ехали — было 2 млрд долл. Мы с ним договорились — он увеличил до 4. И нам нужно немного времени для того, чтобы это было массовое производство.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-