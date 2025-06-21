Новое оружие против шахедов РФ. Зеленский обнародовал подробности относительно украинских БпЛА-перехватчиков

Украинские противовоздушные силы обороны сейчас все реже полагаются на пулеметы для уничтожения дронов. Их активно заменяют дронами-перехватчиками, которые уже сбивают вражеские шахеды.

Украинские дроны-перехватчики уже уничтожили десятки шахедов РФ

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Что касается шахедов — мы работаем над этим вопросом. Приблизительно треть от шахедов сбивают мобильные огневые группы. Они уже почти не полагаются на пулеметы. Они работают с другим оружием. Мы стали использовать перехватчики. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, Украина уже долгое время работала над данной разработкой.

Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две очень удачно. Сегодня во время атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент, и он точно работает. Поделиться

В то же время, по его словам, уже был проведен разговор с немецким канцлером Фридрихом Мерцом и, мало того, сейчас уже существует договоренность, что Германия будет финансировать данный проект.