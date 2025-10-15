Нові бої відбулися на кордоні Пакистану та Афганістану — що відомо
Нові бої відбулися на кордоні Пакистану та Афганістану — що відомо

15 жовтня на нестабільному кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнули нові бої. Повідомляється про загибель більше десятка цивільних осіб та військовослужбовців.

  • На кордоні Пакистану та Афганістану відбулися нові бої, внаслідок яких загинуло більше десятка цивільних осіб та військовослужбовців.
  • Найжорстокіші сутички між Талібаном та Пакистаном стали активністю з моменту захоплення влади в Кабулі талібами у 2021 році.
  • Пакистан та Талібан обмінялися атаками, що призвело до бойових дій на кордоні, в тому числі у районах Спін Болдак та Чаман.

Талібан та Пакистан знову воюють між собою

Останні сутички стали найжорстокішими між сусідами з часу захоплення влади в Кабулі талібами в 2021 році.

Афганський Талібан заявив, що більше десятка його цивільних осіб загинули і 100 були поранені. Це нібито сталось тоді, коли пакистанські сили розпочали атаки в ранкові години середи в районі Спін Болдак.

Водночас Пакистан заявив, що четверо його цивільних осіб були поранені в результаті атак Талібану в районі Чаман, який знаходиться навпроти Спін Болдак через кордон.

Це призвело до боїв між військами і бойовиками в іншому інциденті. В прикордонному районі Пакистану Оракзай загинули шестеро пакистанських військовослужбовців і шестеро були поранені. За даними Reuters, також загинули дев'ятеро бойовиків.

Конфлікт виник на тлі переговорів США про можливе повернення військ до Афганістану. За словами президента США Дональда Трампа, Вашингтон прагне отримати контроль над авіабазою Баграм, що має стратегічне значення в регіоні.

У відповідь представник МЗС Талібану Заккір Джалал заявив, що рух не дозволить США відновити контроль над ключовою військовою базою.

