Трамп-миротворець. Пакистан номінував президента США на Нобелівську премію
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Трамп-миротворець. Пакистан номінував президента США на Нобелівську премію

Трамп
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Джерело:  online.ua

Уряд Пакистану номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру на знак визнання його "рішучого дипломатичного втручання" в конфлікт Індії та Пакистану.

Головні тези:

  • Пакистан номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його рішуче дипломатичне втручання в конфлікт між Індією та Пакистаном.
  • Президент Трамп продемонстрував стратегічне передбачення та державну мудрість в діалозі з обома країнами, що допомогло знизити напруженість та покращити ситуацію.

Пакистан номінував Трампа на Нобелівську премію миру

Там зазначають, що "у момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується".

Це втручання є свідченням його ролі як справжнього миротворця та його відданості розв’язанню конфліктів шляхом діалогу.

Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.

Пакистан висловив сподівання, що "щирі зусилля" Трампа й надалі сприятимуть регіональній та глобальній стабільності, особливо в контексті поточної ситуації на Близькому Сході.

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