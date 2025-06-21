Трамп-миротворець. Пакистан номінував президента США на Нобелівську премію

Уряд Пакистану номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру на знак визнання його "рішучого дипломатичного втручання" в конфлікт Індії та Пакистану.
Головні тези:
- Пакистан номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його рішуче дипломатичне втручання в конфлікт між Індією та Пакистаном.
- Президент Трамп продемонстрував стратегічне передбачення та державну мудрість в діалозі з обома країнами, що допомогло знизити напруженість та покращити ситуацію.
Пакистан номінував Трампа на Нобелівську премію миру
Там зазначають, що "у момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується".
Government of Pakistan Recommends President Donald J. Trump for 2026 Nobel Peace Prize— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) June 20, 2025
The Government of Pakistan has decided to formally recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize, in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal…
Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.
Пакистан висловив сподівання, що "щирі зусилля" Трампа й надалі сприятимуть регіональній та глобальній стабільності, особливо в контексті поточної ситуації на Близькому Сході.
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