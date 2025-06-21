Трамп-миротворец. Пакистан номинировал президента США на Нобелевскую премию
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп-миротворец. Пакистан номинировал президента США на Нобелевскую премию

Трамп
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Источник:  online.ua

Правительство Пакистана номинировало президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его "решительного дипломатического вмешательства" в конфликт Индии и Пакистана.

Главные тезисы

  • Пакистан номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его дипломатическое вмешательство в конфликт между Индией и Пакистаном.
  • Президент Трамп продемонстрировал стратегическое предсказание и государственную мудрость, помогая снизить напряженность и улучшить ситуацию в регионе.

Пакистан номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира

Там отмечают, что "в момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предсказание и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации".

Это вмешательство является свидетельством его роли как подлинного миротворца и его преданности разрешению конфликтов путем диалога.

Правительство Пакистана также отметило "ключевое лидерство" президента США в урегулировании конфликта в регионе Кашмир.

Пакистан выразил надежду, что "искренние усилия" Трампа и дальше будут способствовать региональной и глобальной стабильности, особенно в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке.

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