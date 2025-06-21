Трамп-миротворец. Пакистан номинировал президента США на Нобелевскую премию

Правительство Пакистана номинировало президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его "решительного дипломатического вмешательства" в конфликт Индии и Пакистана.

Пакистан номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира

Там отмечают, что "в момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предсказание и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации".

Это вмешательство является свидетельством его роли как подлинного миротворца и его преданности разрешению конфликтов путем диалога. Поделиться

Government of Pakistan Recommends President Donald J. Trump for 2026 Nobel Peace Prize



The Government of Pakistan has decided to formally recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize, in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal… — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) June 20, 2025

Правительство Пакистана также отметило "ключевое лидерство" президента США в урегулировании конфликта в регионе Кашмир.

Пакистан выразил надежду, что "искренние усилия" Трампа и дальше будут способствовать региональной и глобальной стабильности, особенно в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке.