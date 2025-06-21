Издание The New York Post узнало, что давнего соратника президента США Дональда Трампа и директора по персоналу Белого дома Серхио Гора подозреваются в сокрытии его российского происхождения. Однако он сам продолжает отвергать эти обвинения.
Главные тезисы
- Есть противоречивые данные о месте рождения Гора.
- Давние знакомые Серхио утверждают, что он родился в СССР.
Кто такой Серхио Гор и что о нем известно
Несмотря на то, что он ответственен за проверку тысяч сотрудников администрации президента Дональда Трампа, к самому Гору остается очень много вопросов.
Довольно интересным моментом является то, что чиновник до сих пор не сдал стандартную форму SF-86 — более 100-страничную анкету, необходимую для чиновников, которым нужен допуск к секретной информации.
Гор уверяет, что он родился на острове Мальта. Однако официальный представитель этой страны затруднился подтвердить его место рождения.
Согласно данным бывшего сотрудника The Washington Post Брайана Кребса, Гор когда-то использовал уникальный и длинный пароль 961649507273 для своей электронной почты [email protected].
Что важно понимать, этот пароль, по данным журналиста, использовали для семи почтовых ящиков в доменной зоне RU.
Издание The Dispatch утверждает, что Гор переехал в Штаты из Мальты в 1999 году, затем окончил среднюю школу в пригороде Лос-Анджелеса.
В школе и в начале своего обучения в Университете Джорджа Вашингтона он носил фамилию Гороховский, которую позже сократил.
Крайне интересно то, что люди, которые тогда знали Гора лично, говорят, что он родился в СССР.
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