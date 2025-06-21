СМИ заподозрили соратника Трампа в сокрытии российского происхождения

Издание The New York Post узнало, что давнего соратника президента США Дональда Трампа и директора по персоналу Белого дома Серхио Гора подозреваются в сокрытии его российского происхождения. Однако он сам продолжает отвергать эти обвинения.

Кто такой Серхио Гор и что о нем известно

Несмотря на то, что он ответственен за проверку тысяч сотрудников администрации президента Дональда Трампа, к самому Гору остается очень много вопросов.

Довольно интересным моментом является то, что чиновник до сих пор не сдал стандартную форму SF-86 — более 100-страничную анкету, необходимую для чиновников, которым нужен допуск к секретной информации.

Гор уверяет, что он родился на острове Мальта. Однако официальный представитель этой страны затруднился подтвердить его место рождения.

Фото: x.com/SergioGor

Согласно данным бывшего сотрудника The Washington Post Брайана Кребса, Гор когда-то использовал уникальный и длинный пароль 961649507273 для своей электронной почты [email protected].

Что важно понимать, этот пароль, по данным журналиста, использовали для семи почтовых ящиков в доменной зоне RU.

Одну из них — [email protected] — зарегистрировал некий Сергей Горячев, родившийся в российской глубинке в Тольятти. Поделиться

Издание The Dispatch утверждает, что Гор переехал в Штаты из Мальты в 1999 году, затем окончил среднюю школу в пригороде Лос-Анджелеса.

В школе и в начале своего обучения в Университете Джорджа Вашингтона он носил фамилию Гороховский, которую позже сократил.