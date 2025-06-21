ЗМІ запідозрили соратника Трампа у приховуванні російського походження

Видання The New York Post дізналося, що давнього соратника президента США Дональда Трампа і директора з персоналу Білого дому Серхіо Гора підозрюють у приховуванні його російського походження. Однак він сам продовжує відкидати ці звинувачення.
Головні тези:
- Існують суперечливі дані про місце народження Гора.
- Давні знайомі посадовця стверджують, що він народився в СРСР.
Хто такий Серхіо Гор та що про нього відомо
Попри те, що він відповідальний за перевірку тисяч співробітників адміністрації президента Дональда Трампа, до самого Гора наразі є дуже багато питань.
Доволі цікавим моментом є те, що посадовець досі не здав стандартну форму SF-86 — більш ніж 100-сторінкову анкету, необхідну для чиновників, яким потрібен допуск до секретної інформації.
Гор запевняє, що він народився на острові Мальта. Проте офіційний представник цієї країни не зміг підтвердити його місце народження.
Згідно з даними колишнього співробітника The Washington Post Брайана Кребса, Гор колись використовував унікальний і довгий пароль 961649507273 для своєї електронної пошти [email protected].
Що важливо розуміти, цей самий пароль, за даними журналіста, використовували для семи поштових скриньок у доменній зоні RU.
Видання The Dispatch стверджує, що Гор переїхав до Штатів з Мальти 1999 року, потім закінчив середню школу в передмісті Лос-Анджелеса.
У школі та на початку свого навчання в Університеті Джорджа Вашингтона він носив прізвище Гороховський, яке пізніше скоротив.
Вкрай цікавим є те, що люди, які тоді знали Гора особисто, кажуть, що він народився в СРСР.
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