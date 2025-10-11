Ще одна війна. "Талібан" масштабно атакував прикордоння Пакистану — відео

На кордоні Пакистану та Афганістану 11 жовтня спалахнули масштабні бої. Афганські таліби почали скоординований наступ на пакистанські війська у багатьох районах.

“Талібан” почав наступ на Пакистан

Підрозділи талібів атакували пости та інфраструктуру Прикордонного корпусу Пакистану вздовж так званої лінії Дюранда — прикордонної смуги, оформленої ще у часи британського панування в Індостані.

У секторах кордону Дангам та Біркот було зафіксовано численні артилерійські обстріли пакистанських позицій та просування підрозділів "Талібану".

Також обстріли та атаки дронів з обох сторін було зафіксовано у провінціях Гільменд, Пактія, Кунар, Нангархар та Хост. Під обстрілами опинилися пакистанські пости та КПП в Куррамі, Баджаурі та Північному Вазиристані.

Відповідальність за наступ взяв на себе так званий "201-й армійський корпус" талібських військових формувань. Це перший випадок, коли "Талібан" офіційно визнає атаку на Пакистан. Сам "Талібан" заявляє, що атака — це нібито відповідь на "порушення суверенітету" Афганістану пакистанськими військовими. Поширити

Стрілянина з легкої зброї переросла в обмін артилерійськими ударами з обох сторін. Бойовики талібів пересуваються на трофейній американській техніці, яку у 2021 році відбили в афганської урядової армії. Вони масово використовують артилерію, міномети та дрони.

Загалом ескалацію вже назвали найбільшою з 2021 року, коли таліби захопили Афганістан після виходу звідти сил США.

Щонайменше двоє пакистанських військових та один мирний житель загинули внаслідок обстрілів, до десяти військових та цивільних отримали поранення. Є втрати й у талібів, але "Талібан" їх не визнає.

Конфлікт почався на тлі того, що США ведуть переговори про повернення військ до Афганістану. За словами президента США Дональда Трампа, Вашингтон хоче отримати базу ВПС Баграм, яка має важливе значення в регіоні.

Коментуючи заяви США, співробітник "МЗС Талібану" Заккір Джалал заявив, що рух не допустить відновлення контролю Вашингтона над ключовою авіабазою в Афганістані.