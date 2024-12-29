Російська влада продовжує створювати правові підстави для виключення руху "Талібан" і організації "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) зі списку заборонених терористичних угруповань. Зокрема для цього Путін підписав відповідні закони.
Головні тези:
- Путін підписав закон, що дозволяє уряду виключати організації зі списку терористичних, сприяючи налагодженню зв'язків із “Талібаном”.
- Виключення “Талібану” та ХТШ може відкрити нові торгівельні можливості для Росії та сприяти позитивним відносинам із тимчасовим урядом Сирії.
- Фінансування режиму Путіна диктатором Асадом через валютні перекази свідчить про заглиблення співпраці між Росією та Сирією військовим планом.
- Залежність Сирії від військової допомоги Москви та підтримки найманців ПВК 'Вагнера' зросла внаслідок фінансової підтримки.
- Санкції примусили сирійський центробанк проводити готівкові платежі, що сприяло розвитку складних механізмів фінансових операцій.
Для чого РФ прагне виключити Талібан і ХТШ зі списку терористів
За даними аналітиків, 28 грудня президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє уряду виключати організації зі списку терористичних.
Російські воєнні кореспонденти зазначають, що цей указ сприятиме налагодженню тісніших зв’язків між РФ і рухом "Талібан". Окрім того, один із російських блогерів заявив, що "Талібан" прагне до миру в Афганістані, що може відкрити нові торговельні можливості для Росії.
Раніше в ISW зазначали, що Кремль уже тривалий час готує правові механізми для виключення "Талібану" зі списку терористів. Новий указ Путіна, ймовірно, є черговим етапом у реалізації цього плану.
Крім того, нове законодавство закладає основу для можливого виключення зі списку терористичних організацій і ХТШ.
Як диктатор Асад фінансував режим Путіна впродовж двох років
Як зазначає видання, рейси тривали з березня 2018 до вересня 2019 року. Усього було перевезено близько 250 мільйонів доларів і євро.
Ці поставки збіглися в часі із зростанням залежності Сирії від військової допомоги Москви та підтримки найманців ПВК "Вагнера".
Також з 2013 року родина Асада придбала у Москві 20 елітних квартир, використовуючи для цього складну мережу компаній і кредитних угод.
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