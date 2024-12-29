Путін хоче виключити "Талібан" та ХТШ зі списку терористів

Російська влада продовжує створювати правові підстави для виключення руху "Талібан" і організації "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) зі списку заборонених терористичних угруповань. Зокрема для цього Путін підписав відповідні закони.

Для чого РФ прагне виключити Талібан і ХТШ зі списку терористів

За даними аналітиків, 28 грудня президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє уряду виключати організації зі списку терористичних.

Російські воєнні кореспонденти зазначають, що цей указ сприятиме налагодженню тісніших зв’язків між РФ і рухом "Талібан". Окрім того, один із російських блогерів заявив, що "Талібан" прагне до миру в Афганістані, що може відкрити нові торговельні можливості для Росії.

Раніше в ISW зазначали, що Кремль уже тривалий час готує правові механізми для виключення "Талібану" зі списку терористів. Новий указ Путіна, ймовірно, є черговим етапом у реалізації цього плану.

Крім того, нове законодавство закладає основу для можливого виключення зі списку терористичних організацій і ХТШ.

Це є частиною зусиль Росії щодо побудови позитивних відносин із тимчасовим урядом Сирії, очолюваним ХТШ. Також це має забезпечити продовження роботи російських військових баз у регіоні, — зазначають аналітики. Поширити

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Як зазначає видання, рейси тривали з березня 2018 до вересня 2019 року. Усього було перевезено близько 250 мільйонів доларів і євро.

Ці поставки збіглися в часі із зростанням залежності Сирії від військової допомоги Москви та підтримки найманців ПВК "Вагнера".

До 2018 року подібних переказів між центральним банком Сирії та російськими банками не фіксували, згідно з даними, що ведуться з 2012 року. За словами особи, знайомої з інформацією сирійського центробанку, до 2018 року валютні резерви країни були майже повністю вичерпані. Через санкції банк змушений був проводити платежі виключно готівкою, — повідомляє видання. Поширити