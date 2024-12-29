Российские власти продолжают создавать правовые основания для исключения движения "Талибан" и организации "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из списка запрещенных террористических группировок. В частности, для этого Путин подписал соответствующие законы.
Главные тезисы
- Путин подписал закон, позволяющий правительству исключать организации из списка террористических, способствуя налаживанию связей с Талибаном.
- Исключение "Талибана" и ХТШ может открыть новые торговые возможности для России и способствовать положительным отношениям с временным правительством Сирии.
- Финансирование режима Путина диктатором Асадом через валютные переводы свидетельствует об углублении сотрудничества между Россией и Сирией военным планом.
- Зависимость Сирии от военной помощи Москвы и поддержки наемников ПИК Вагнера возросла в результате финансовой поддержки.
- Санкции вынудили сирийский центробанк проводить наличные платежи, что способствовало развитию сложных механизмов финансовых операций.
Зачем РФ стремится исключить Талибан и ХТШ из списка террористов
По данным аналитиков, 28 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству исключать организации из списка террористических.
Российские военные корреспонденты отмечают, что этот указ будет способствовать более тесным связям между РФ и движением "Талибан". Кроме того, один из российских блоггеров заявил, что "Талибан" стремится к миру в Афганистане, что может открыть новые торговые возможности для России.
Ранее в ISW отмечали, что Кремль уже долгое время готовит правовые механизмы для исключения "Талибана" из списка террористов. Новый указ Путина, по всей видимости, является очередным этапом в реализации этого плана.
Кроме того, новое законодательство закладывает основу возможного исключения из списка террористических организаций и ХТШ.
Как диктатор Асад финансировал режим Путина в течение двух лет
Как отмечает издание, рейсы продолжались с марта 2018 по сентябрь 2019 года. Всего было перевезено около 250 миллионов долларов и евро.
Эти поставки совпали с ростом зависимости Сирии от военной помощи Москвы и поддержки наемников ППК "Вагнера".
С 2013 года семья Асада приобрела в Москве 20 элитных квартир, используя для этого сложную сеть компаний и кредитных сделок.
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