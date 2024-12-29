Путин хочет исключить "Талибан" и ХТШ из списка террористов

Российские власти продолжают создавать правовые основания для исключения движения "Талибан" и организации "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из списка запрещенных террористических группировок. В частности, для этого Путин подписал соответствующие законы.

Зачем РФ стремится исключить Талибан и ХТШ из списка террористов

По данным аналитиков, 28 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству исключать организации из списка террористических.

Российские военные корреспонденты отмечают, что этот указ будет способствовать более тесным связям между РФ и движением "Талибан". Кроме того, один из российских блоггеров заявил, что "Талибан" стремится к миру в Афганистане, что может открыть новые торговые возможности для России.

Ранее в ISW отмечали, что Кремль уже долгое время готовит правовые механизмы для исключения "Талибана" из списка террористов. Новый указ Путина, по всей видимости, является очередным этапом в реализации этого плана.

Кроме того, новое законодательство закладывает основу возможного исключения из списка террористических организаций и ХТШ.

Это часть усилий России по построению положительных отношений с временным правительством Сирии, возглавляемым ХТШ. Также это должно обеспечить продолжение работы российских военных баз в регионе, отмечают аналитики. Поделиться

Как диктатор Асад финансировал режим Путина в течение двух лет

Как отмечает издание, рейсы продолжались с марта 2018 по сентябрь 2019 года. Всего было перевезено около 250 миллионов долларов и евро.

Эти поставки совпали с ростом зависимости Сирии от военной помощи Москвы и поддержки наемников ППК "Вагнера".

До 2018 года подобные переводы между центральным банком Сирии и российскими банками не фиксировали, согласно данным, ведущимся с 2012 года. По словам лица, знакомого с информацией сирийского центробанка, к 2018 году валютные резервы страны были почти полностью исчерпаны. Из-за санкций банк вынужден был проводить платежи исключительно наличными, — сообщает издание. Поделиться