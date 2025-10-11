Еще одна война. "Талибан" масштабно атаковал пограничье Пакистана — видео

На границе Пакистана и Афганистана 11 октября разразились масштабные бои. Афганские талибы начали скоординированное наступление на пакистанские войска во многих районах.
Главные тезисы
- Талибан масштабно атаковал пограничье Пакистана, начав скоординированное наступление на пакистанские войска в нескольких районах.
- Используя американскую трофейную технику, артиллерию, минометы и дроны, талибы представляют серьезную угрозу стабильности региона.
"Талибан" начал наступление на Пакистан
Подразделения талибов атаковали посты и инфраструктуру Пограничного корпуса Пакистана вдоль так называемой линии Дюранда — пограничной полосы, оформленной еще во времена британского владычества в Индостане.
В секторах границы Дангам и Биркот были зафиксированы многочисленные артиллерийские обстрелы пакистанских позиций и продвижение подразделений "Талибана".
Обстрелы и атаки дронов с обеих сторон были зафиксированы в провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под обстрелами оказались пакистанские посты и КПП в Куррами, Баджауре и Северном Вазиристане.
Стрельба из легкого оружия переросла в обмен артиллерийскими ударами с обеих сторон. Боевики талибов передвигаются на трофейной американской технике, отбитой в 2021 году в афганской правительственной армии. Они массово используют артиллерию, минометы и дроны.
В целом эскалацию уже назвали самой большой с 2021 года, когда талибы захватили Афганистан после ухода оттуда сил США.
По меньшей мере, двое пакистанских военных и один мирный житель погибли в результате обстрелов, до десяти военных и гражданских получили ранения. Есть потери и у талибов, но "Талибан" их не признает.
Конфликт начался на фоне того, что США ведут переговоры о возвращении войск в Афганистан. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон хочет получить базу ВВС Баграм, имеющую важное значение в регионе.
Комментируя заявления США, сотрудник "МИД Талибана" Закир Джалал заявил, что движение не допустит возобновления контроля Вашингтона над ключевой авиабазой в Афганистане.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-