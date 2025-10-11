Еще одна война. "Талибан" масштабно атаковал пограничье Пакистана — видео

На границе Пакистана и Афганистана 11 октября разразились масштабные бои. Афганские талибы начали скоординированное наступление на пакистанские войска во многих районах.

"Талибан" начал наступление на Пакистан

Подразделения талибов атаковали посты и инфраструктуру Пограничного корпуса Пакистана вдоль так называемой линии Дюранда — пограничной полосы, оформленной еще во времена британского владычества в Индостане.

В секторах границы Дангам и Биркот были зафиксированы многочисленные артиллерийские обстрелы пакистанских позиций и продвижение подразделений "Талибана".

Обстрелы и атаки дронов с обеих сторон были зафиксированы в провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под обстрелами оказались пакистанские посты и КПП в Куррами, Баджауре и Северном Вазиристане.

Ответственность за наступление взял на себя так называемый "201-й армейский корпус" талибских военных формирований. Это первый случай, когда "Талибан" официально признает атаку на Пакистан. Сам "Талибан" заявляет, что атака — это якобы ответ на "нарушение суверенитета" Афганистана пакистанскими военными. Поделиться

Стрельба из легкого оружия переросла в обмен артиллерийскими ударами с обеих сторон. Боевики талибов передвигаются на трофейной американской технике, отбитой в 2021 году в афганской правительственной армии. Они массово используют артиллерию, минометы и дроны.

В целом эскалацию уже назвали самой большой с 2021 года, когда талибы захватили Афганистан после ухода оттуда сил США.

По меньшей мере, двое пакистанских военных и один мирный житель погибли в результате обстрелов, до десяти военных и гражданских получили ранения. Есть потери и у талибов, но "Талибан" их не признает.

Конфликт начался на фоне того, что США ведут переговоры о возвращении войск в Афганистан. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон хочет получить базу ВВС Баграм, имеющую важное значение в регионе.

Комментируя заявления США, сотрудник "МИД Талибана" Закир Джалал заявил, что движение не допустит возобновления контроля Вашингтона над ключевой авиабазой в Афганистане.