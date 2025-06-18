"Я зупинив війну між Пакистаном та Індією". Трамп зробив неоднозначну заяву

Президент США Дональд Трамп запевняє, що саме він зупинив війну між двома ядерними державами – Індією та Пакистаном.

Трамп зробив неоднозначну заяву щодо закінчення війни між Пакистаном та Індією

Про це він сказав журналістам 18 червня біля Білого дому.

Я зупинив війну між Пакистаном та Індією, — сказав Трамп. — Я люблю Пакистан. Я думаю, що (прем’єр-міністр Індії Нарендра) Моді — фантастична людина. Я розмовляв з ним учора ввечері. Дональд Трамп Президент США

За словами Трампа, він та Моді збираються укласти торгову угоду.

Але я зупинив війну між Пакистаном та Індією, — повторив він, похваливши главу уряду Індії та командувача збройних сил Пакистану Асіма Муніра, з яким у нього заплановано зустріч у Білому домі в середу. Поширити

Обидві вони ядерні країни, і я зупинив це, — зазначив президент, додавши, що цей факт недостатньо висвітлювався. — Чи була хоч одна стаття, написана про те, як я зупинив війну між двома найбільшими країнами, котрі володіють ядерною зброєю? Я не думаю, що була стаття, написана про це.

Як повідомлялося, загострення воєнного конфлікту між Індією і Пакистаном відбулося 7–10 травня 2025 року. Режим припинення вогню було досягнуто після телефонної розмови між начальниками генеральних штабів обох країн.