"Я зупинив війну між Пакистаном та Індією". Трамп зробив неоднозначну заяву

Президент США Дональд Трамп запевняє, що саме він зупинив війну між двома ядерними державами – Індією та Пакистаном.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп заявив, що він особисто зупинив війну між Пакистаном та Індією.
- Дональд Трамп також похвалив главу уряду Індії Нарендру Моді та командувача збройних сил Пакистану Асіма Муніра.
- Відзначено, що загострення воєнного конфлікту між країнами відбулося у 2025 році, а режим припинення вогню було досягнуто без посередництва США.
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо закінчення війни між Пакистаном та Індією
Про це він сказав журналістам 18 червня біля Білого дому.
За словами Трампа, він та Моді збираються укласти торгову угоду.
Обидві вони ядерні країни, і я зупинив це, — зазначив президент, додавши, що цей факт недостатньо висвітлювався. — Чи була хоч одна стаття, написана про те, як я зупинив війну між двома найбільшими країнами, котрі володіють ядерною зброєю? Я не думаю, що була стаття, написана про це.
Як повідомлялося, загострення воєнного конфлікту між Індією і Пакистаном відбулося 7–10 травня 2025 року. Режим припинення вогню було досягнуто після телефонної розмови між начальниками генеральних штабів обох країн.
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