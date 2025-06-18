"Я остановил войну между Пакистаном и Индией". Трамп сделал неоднозначное заявление
Категория
Политика
Дата публикации

"Я остановил войну между Пакистаном и Индией". Трамп сделал неоднозначное заявление

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  CNBC

Президент США Дональд Трамп уверяет, что именно он остановил войну между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп уверяет, что он лично остановил войну между Индией и Пакистаном, однако об этом заявлении возникли разногласия.
  • Возникшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном в 2025 году было прекращено без участия посредников, в частности, США.
  • Трамп выразил благодарность главе правительства Индии Нарендру Моди и командующему вооруженными силами Пакистана Асиму Муниру за участие в урегулировании ситуации.

Трамп сделал неоднозначное заявление насчет окончания войны между Пакистаном и Индией

Об этом он сказал журналистам 18 июня у Белого дома.

Я остановил войну между Пакистаном и Индией, сказал Трамп. — Я люблю Пакистан. Я думаю, что (премьер-министр Индии Нарендра) Моде — фантастический человек. Я разговаривал с ним вчера вечером.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам Трампа, он и Моди собираются заключить торговое соглашение.

Но я остановил войну между Пакистаном и Индией, — повторил он, похвалив главу правительства Индии и командующего вооруженными силами Пакистана Асима Мунира, с которым у него запланирована встреча в Белом доме в среду.

Обе они ядерные страны, и я остановил это, — отметил президент, добавив, что этот факт недостаточно освещался. — Была ли хоть одна статья, написанная о том, как я остановил войну между двумя крупнейшими странами, обладающими ядерным оружием? Я не думаю, что была статья, написанная об этом.

Как сообщалось, обострение военного конфликта между Индией и Пакистаном произошло 7-10 мая 2025 года. Режим прекращения огня был достигнут после телефонного разговора между начальниками генеральных штабов обеих стран.

Министр иностранных дел Викрама Мисри подчеркнул, что прекращение огня было достигнуто благодаря переговорам между индийскими и пакистанскими военными, а не при посредничестве США.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп вмешался в военный конфликт Индии и Пакистана
Трамп похвастался своим новым достижением
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пакистан и Индия договорились о прекращении огня — что известно
Пакистан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп сохраняет интригу насчет ударов США по Ирану
The White House
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?