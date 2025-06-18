"Я остановил войну между Пакистаном и Индией". Трамп сделал неоднозначное заявление

Президент США Дональд Трамп уверяет, что именно он остановил войну между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп уверяет, что он лично остановил войну между Индией и Пакистаном, однако об этом заявлении возникли разногласия.
- Возникшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном в 2025 году было прекращено без участия посредников, в частности, США.
- Трамп выразил благодарность главе правительства Индии Нарендру Моди и командующему вооруженными силами Пакистана Асиму Муниру за участие в урегулировании ситуации.
Трамп сделал неоднозначное заявление насчет окончания войны между Пакистаном и Индией
Об этом он сказал журналистам 18 июня у Белого дома.
По словам Трампа, он и Моди собираются заключить торговое соглашение.
Обе они ядерные страны, и я остановил это, — отметил президент, добавив, что этот факт недостаточно освещался. — Была ли хоть одна статья, написанная о том, как я остановил войну между двумя крупнейшими странами, обладающими ядерным оружием? Я не думаю, что была статья, написанная об этом.
Как сообщалось, обострение военного конфликта между Индией и Пакистаном произошло 7-10 мая 2025 года. Режим прекращения огня был достигнут после телефонного разговора между начальниками генеральных штабов обеих стран.
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