"Я остановил войну между Пакистаном и Индией". Трамп сделал неоднозначное заявление

Президент США Дональд Трамп уверяет, что именно он остановил войну между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном.

Трамп сделал неоднозначное заявление насчет окончания войны между Пакистаном и Индией

Об этом он сказал журналистам 18 июня у Белого дома.

Я остановил войну между Пакистаном и Индией, сказал Трамп. — Я люблю Пакистан. Я думаю, что (премьер-министр Индии Нарендра) Моде — фантастический человек. Я разговаривал с ним вчера вечером. Дональд Трамп Президент США

По словам Трампа, он и Моди собираются заключить торговое соглашение.

Но я остановил войну между Пакистаном и Индией, — повторил он, похвалив главу правительства Индии и командующего вооруженными силами Пакистана Асима Мунира, с которым у него запланирована встреча в Белом доме в среду. Поделиться

Обе они ядерные страны, и я остановил это, — отметил президент, добавив, что этот факт недостаточно освещался. — Была ли хоть одна статья, написанная о том, как я остановил войну между двумя крупнейшими странами, обладающими ядерным оружием? Я не думаю, что была статья, написанная об этом.

Как сообщалось, обострение военного конфликта между Индией и Пакистаном произошло 7-10 мая 2025 года. Режим прекращения огня был достигнут после телефонного разговора между начальниками генеральных штабов обеих стран.