Новые бои произошли на границе Пакистана и Афганистана — что известно

15 октября на нестабильной границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои. Сообщается о гибели более десяти гражданских лиц и военнослужащих.

Талибан и Пакистан снова воюют между собой

Последние столкновения стали самыми жестокими между соседями со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.

Афганский Талибан заявил, что более десятка его гражданских лиц погибли и 100 были ранены. Это якобы произошло тогда, когда пакистанские силы приступили к атакам в утренние часы среды в районе Спин Болдак.

В то же время Пакистан заявил, что четыре его гражданских лица были ранены в результате атак Талибана в районе Чаман, который находится напротив Спин Болдак через границу.

Это привело к боям между войсками и боевиками в другом инциденте. В приграничном районе Пакистана Оракзай погибли шесть пакистанских военнослужащих и шестеро были ранены. По данным Reuters, также погибли девять боевиков. Поделиться

Конфликт возник на фоне переговоров США о возможном возвращении войск в Афганистан. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон стремится получить контроль над авиабазой Баграм, имеющей стратегическое значение в регионе.