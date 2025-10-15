Новые бои произошли на границе Пакистана и Афганистана — что известно

15 октября на нестабильной границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои. Сообщается о гибели более десяти гражданских лиц и военнослужащих.
Главные тезисы
- Недавние бои на границе Пакистана и Афганистана породили жестокие столкновения между Талибаном и пакистанскими силами.
- Пакистан и Талибан обменялись атаками, приводя к гибели гражданских лиц и военнослужащих.
- Ситуация ухудшилась после захвата власти талибами в Кабуле в 2021 году, что привело к новым боевым действиям на границе.
Талибан и Пакистан снова воюют между собой
Последние столкновения стали самыми жестокими между соседями со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.
Афганский Талибан заявил, что более десятка его гражданских лиц погибли и 100 были ранены. Это якобы произошло тогда, когда пакистанские силы приступили к атакам в утренние часы среды в районе Спин Болдак.
В то же время Пакистан заявил, что четыре его гражданских лица были ранены в результате атак Талибана в районе Чаман, который находится напротив Спин Болдак через границу.
Конфликт возник на фоне переговоров США о возможном возвращении войск в Афганистан. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон стремится получить контроль над авиабазой Баграм, имеющей стратегическое значение в регионе.
В ответ представитель МИДа Талибана Закир Джалал заявил, что движение не позволит США возобновить контроль над ключевой военной базой.
