Нові екосистеми з'явилися на дні Арктики через глобальне потепління

Нові екосистеми з'явилися на арктичному дні

Вчені з’ясували, що айсберги переносять величезні обсяги каменів на морське дно, створюючи нові місця проживання для коралів, губок та інших глибоководних організмів.

Як пояснили дослідники, льодовики на північному сході Гренландії та в деяких частинах російської Арктики за останні 20 років почали руйнуватися значно швидше. Відколюючись, величезні маси льоду перетворюються на айсберги, які несуть із собою каміння та уламки порід, зібрані під час руху льодовиків по суші.

Після танення в океані цей кам’янистий вантаж осідає на дні. Особливо активно такий процес відбувається в протоці Фрам між Гренландією та архіпелагом Шпіцберген.

Вчені зазначили, що більша частина арктичного морського дна вкрита м’яким мулом, тому багато видів тварин не можуть там прижитися. Однак поява каменів створює своєрідні "острівці життя", на яких поступово оселяються корали, губки та інші організми, що мешкають на твердій поверхні. Поширити

Щоб підтвердити зв’язок між зміною клімату та збільшенням кількості таких ділянок, дослідники проаналізували дані спостережень, зібрані екіпажем німецького криголама "Поларштерн" за 40 років. Дані показали, що з початку 2000-х років кількість айсбергів у протоці Фрам помітно збільшилася.

Додатковий аналіз супутникових знімків дав змогу простежити походження багатьох айсбергів до льодовиків Гренландії та російської Арктики, які в останні роки демонструють ознаки прискореної дестабілізації.

За словами вчених, зміни на морському дні відбуваються повільно. За 25 років спостережень фахівці зафіксували лише обмежену появу нових видів на утворених кам’янистих ділянках. Однак у міру подальшого потепління клімату цей процес може прискоритися.

Водночас дослідники попередили, що це відкриття не означає появи позитивних наслідків глобального потепління. Збільшення кількості айсбергів створює додаткові ризики для судноплавства, нафтогазової галузі та рибальства в Арктиці.

Крім того, нові види можуть поступово витісняти вже існуючих мешканців, що може призвести до додаткових змін у крихкій арктичній екосистемі.

Автори дослідження підкреслили, що їхня робота розкрила складність кліматичних процесів. За їхніми словами, руйнування льодовиків може впливати не лише на рівень світового океану, а й на життя у найвіддаленіших куточках планети, створюючи нові екосистеми там, де раніше вони не могли існувати. Поширити

Вчені вважають, що аналогічні процеси можуть відбуватися й в інших регіонах світу, які швидко нагріваються, зокрема на Алясці та в Західній Антарктиді.