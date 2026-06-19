Новые экосистемы появились на дне Арктики из-за глобального потепления

Таяние ледников в Арктике, считающееся одним из самых тревожных последствий изменения климата, привело к неожиданному эффекту.

Новые экосистемы появились на арктическом дне

Ученые выяснили, что айсберги переносят огромные объемы камней на морское дно, создавая новые места обитания для кораллов, губок и других глубоководных организмов.

Как пояснили исследователи, ледники на северо-востоке Гренландии и некоторых частях российской Арктики за последние 20 лет начали разрушаться значительно быстрее. Откалываясь, огромные массы льда превращаются в айсберги, которые несут с собой камни и обломки пород, собранные при движении ледников по суше.

После таяния в океане этот каменистый груз оседает на дне. Особенно активно такой процесс происходит в проливе Фрам между Гренландией и архипелагом Шпицбергеном.

Ученые отметили, что большая часть арктического морского дна покрыта мягким илом, поэтому многие виды животных не могут там прижиться. Однако появление камней создает своеобразные "островки жизни", на которых постепенно поселяются кораллы, губки и другие обитающие на твердой поверхности организмы. Поделиться

Чтобы подтвердить связь между изменением климата и увеличением количества таких участков, исследователи проанализировали данные наблюдений, собранные экипажем немецкого ледокола "Поларштерн" за 40 лет. Данные показали, что с начала 2000-х годов количество айсбергов в проливе Фрам заметно увеличилось.

Дополнительный анализ спутниковых снимков позволил проследить происхождение многих айсбергов к ледникам Гренландии и российской Арктике, которые в последние годы демонстрируют признаки ускоренной дестабилизации.

По словам ученых, изменения на морском дне происходят медленно. За 25 лет наблюдений специалисты зафиксировали лишь ограниченное появление новых видов на образованных каменистых участках. Однако по мере дальнейшего потепления климата этот процесс может ускориться.

В то же время, исследователи предупредили, что это открытие не означает появления положительных последствий глобального потепления. Увеличение количества айсбергов создает дополнительные риски для судоходства, нефтегазовой отрасли и рыболовства в Арктике.

Кроме того, новые виды могут постепенно вытеснять существующих жителей, что может привести к дополнительным изменениям в хрупкой арктической экосистеме.

Авторы исследования подчеркнули, что их работа раскрыла сложность климатических процессов. По их словам, разрушение ледников может влиять не только на уровень мирового океана, но и на жизнь в самых отдаленных уголках планеты, создавая новые экосистемы там, где они раньше не могли существовать. Поделиться

Ученые считают, что аналогичные процессы могут происходить и в других регионах мира, которые быстро нагреваются, в частности, на Аляске и в Западной Антарктиде.