Нові "Пірати Карибського моря". Чи повернеться до своєї ролі Джонні Депп

Існує висока ймовірність того, що голлівудський актор Джонні Депп може з’явитися у новому, шостому фільмі франшизи "Пірати Карибського моря". Про це повідомив продюсер Джеррі Брукгаймер.
Головні тези:
- Перепоною для повернення акторка може стати його злість на Disney.
- Зірка вважає, що компанія його просто зрадила.
Джонні Депп знову може зіграти Джека Горобця
Як заявив журналістам Брукгаймер, він уже активно проводить перемовини з Деппом щодо повернення до ролі, яка зробила його світовою зіркою.
На переконання продюсера, все залежить від того, чи зацікавить актора новий сценарій:
Джеррі Брукгаймер уже раніше пояснював, що новий фільм буде перезапуском франшизи.
Попри це, улюблений усіма персонаж Джека Горобця в ньому залишиться
Що важливо розуміти, повернення Деппа до ролі було б дійсно символічною подією, оскільки ще 7 років тому компанія Disney розірвала співпрацю з актором на тлі публічного скандалу з його колишньою дружиною Ембер Герд.
Під час судового процесу Депп стверджував, що не повернеться у франшизу навіть за шалені гроші, відчуваючи зраду з боку студії.
