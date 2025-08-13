Нові "Пірати Карибського моря". Чи повернеться до своєї ролі Джонні Депп
Нові "Пірати Карибського моря". Чи повернеться до своєї ролі Джонні Депп

Джонні Депп знову може зіграти Джека Горобця
Джерело:  Entertainment Weekly

Існує висока ймовірність того, що голлівудський актор Джонні Депп може з’явитися у новому, шостому фільмі франшизи "Пірати Карибського моря". Про це повідомив продюсер Джеррі Брукгаймер. 

Головні тези:

  • Перепоною для повернення акторка може стати його злість на Disney.
  • Зірка вважає, що компанія його просто зрадила.

Джонні Депп знову може зіграти Джека Горобця

Як заявив журналістам Брукгаймер, він уже активно проводить перемовини з Деппом щодо повернення до ролі, яка зробила його світовою зіркою.

На переконання продюсера, все залежить від того, чи зацікавить актора новий сценарій:

Якщо йому сподобається, як написана роль, я думаю, він погодиться.

Джеррі Брукгаймер уже раніше пояснював, що новий фільм буде перезапуском франшизи.

Попри це, улюблений усіма персонаж Джека Горобця в ньому залишиться

Я його люблю. Він хороший друг. Він дивовижний художник, і він має унікальну зовнішність. Він створив Капітана Джека, — наголосив продюсер.

Що важливо розуміти, повернення Деппа до ролі було б дійсно символічною подією, оскільки ще 7 років тому компанія Disney розірвала співпрацю з актором на тлі публічного скандалу з його колишньою дружиною Ембер Герд.

Під час судового процесу Депп стверджував, що не повернеться у франшизу навіть за шалені гроші, відчуваючи зраду з боку студії.

