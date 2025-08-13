Нові "Пірати Карибського моря". Чи повернеться до своєї ролі Джонні Депп

Існує висока ймовірність того, що голлівудський актор Джонні Депп може з’явитися у новому, шостому фільмі франшизи "Пірати Карибського моря". Про це повідомив продюсер Джеррі Брукгаймер.

Джонні Депп знову може зіграти Джека Горобця

Як заявив журналістам Брукгаймер, він уже активно проводить перемовини з Деппом щодо повернення до ролі, яка зробила його світовою зіркою.

На переконання продюсера, все залежить від того, чи зацікавить актора новий сценарій:

Якщо йому сподобається, як написана роль, я думаю, він погодиться. Поширити

Джеррі Брукгаймер уже раніше пояснював, що новий фільм буде перезапуском франшизи.

Попри це, улюблений усіма персонаж Джека Горобця в ньому залишиться

Я його люблю. Він хороший друг. Він дивовижний художник, і він має унікальну зовнішність. Він створив Капітана Джека, — наголосив продюсер. Поширити

Що важливо розуміти, повернення Деппа до ролі було б дійсно символічною подією, оскільки ще 7 років тому компанія Disney розірвала співпрацю з актором на тлі публічного скандалу з його колишньою дружиною Ембер Герд.