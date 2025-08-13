Новые "Пираты Карибского моря". Вернется ли Джонни Депп

Существует высокая вероятность, что голливудский актер Джонни Депп может появиться в новом, шестом фильме франшизы "Пираты Карибского моря". Об этом сообщил продюсер Джерри Брукхаймер.
Джонни Депп снова может сыграть Джека Воробья
Как заявил журналистам Брукгаймер, он уже активно ведет переговоры с Деппом о возвращении к роли, сделавшей его мировой звездой.
По убеждению продюсера, все зависит от того, заинтересует ли актера новый сценарий:
Джерри Брукхаймер уже ранее объяснял, что новый фильм будет перезапуском франшизы.
Несмотря на это, любимый всеми персонаж Джека Воробья в нем останется.
Что важно понимать, возвращение Деппа к роли было бы действительно символическим событием, поскольку еще 7 лет назад компания Disney разорвала сотрудничество с актером на фоне публичного скандала с его бывшей супругой Эмбер Херд.
Во время судебного процесса Депп утверждал, что не вернется во франшизу даже за сумасшедшие деньги, пережив предательство со стороны студии.
