Новые "Пираты Карибского моря". Вернется ли Джонни Депп

Существует высокая вероятность, что голливудский актер Джонни Депп может появиться в новом, шестом фильме франшизы "Пираты Карибского моря". Об этом сообщил продюсер Джерри Брукхаймер.

Джонни Депп снова может сыграть Джека Воробья

Как заявил журналистам Брукгаймер, он уже активно ведет переговоры с Деппом о возвращении к роли, сделавшей его мировой звездой.

По убеждению продюсера, все зависит от того, заинтересует ли актера новый сценарий:

Если ему понравится как написана роль, я думаю, он согласится. Поделиться

Джерри Брукхаймер уже ранее объяснял, что новый фильм будет перезапуском франшизы.

Несмотря на это, любимый всеми персонаж Джека Воробья в нем останется.

Я его люблю. Он хороший друг. Он удивительный художник, и он имеет уникальную внешность. Он создал Капитана Джека, — подчеркнул продюсер. Поделиться

Что важно понимать, возвращение Деппа к роли было бы действительно символическим событием, поскольку еще 7 лет назад компания Disney разорвала сотрудничество с актером на фоне публичного скандала с его бывшей супругой Эмбер Херд.