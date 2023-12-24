Нові правила мобілізації. Умєров розкрив основні складові законопроєкту
Категорія
Україна
Дата публікації

Нові правила мобілізації. Умєров розкрив основні складові законопроєкту

Рустем Умєров
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Джерело:  Суспільне

У Верховній Раді найближчими днями мають зареєструвати законопроєкт щодо мобілізації та служби у Силах оборони.

Які питання роз’яснить новий законопроєкт про мобілізацію

Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному" розповів, що готується “матриця мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству“.

Головний меседж — як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна.

Міністр додав, що до цього часу ці питання не були належно відпрацьовані, їх не хотіли торкатись.

Тому я почав про це спілкуватися з військовими — що вони бажають, що хочуть отримати? Потрібні правила гри. Для всіх.

За словами Умєрова, Україна хоче дійти до кордонів 1991 року, тому суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі.

І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист — ці питання потребують роз’яснення або змін.

Щодо деталей змін у мобілізації, то Умєров сказав, що про них можна буде дізнатися найближчими днями, оскільки з Верховною Радою потрібно домовитися щодо часу реєстрації нового законопроєкту.

Новий законопроєкт урегулює мобілізацію та демобілізацію

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю online.ua зазначив, що президент Володимир Зеленський зафіксував на Ставці, що він хоче отримати конкретні пропозиції щодо програми мобілізації, демобілізації, ротації, відпусток та іншого.

Потрібне чітке розуміння, скільки людей ми можемо демобілізувати, скільки людей ми можемо мобілізувати, які будуть принципи мобілізації.

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