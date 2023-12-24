Нові правила мобілізації. Умєров розкрив основні складові законопроєкту

У Верховній Раді найближчими днями мають зареєструвати законопроєкт щодо мобілізації та служби у Силах оборони.
Які питання роз’яснить новий законопроєкт про мобілізацію
Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному" розповів, що готується “матриця мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству“.
Міністр додав, що до цього часу ці питання не були належно відпрацьовані, їх не хотіли торкатись.
За словами Умєрова, Україна хоче дійти до кордонів 1991 року, тому суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі.
Щодо деталей змін у мобілізації, то Умєров сказав, що про них можна буде дізнатися найближчими днями, оскільки з Верховною Радою потрібно домовитися щодо часу реєстрації нового законопроєкту.
Новий законопроєкт урегулює мобілізацію та демобілізацію
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю online.ua зазначив, що президент Володимир Зеленський зафіксував на Ставці, що він хоче отримати конкретні пропозиції щодо програми мобілізації, демобілізації, ротації, відпусток та іншого.
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