Нові правила мобілізації. Умєров розкрив основні складові законопроєкту

У Верховній Раді найближчими днями мають зареєструвати законопроєкт щодо мобілізації та служби у Силах оборони.

Які питання роз’яснить новий законопроєкт про мобілізацію

Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному" розповів, що готується “матриця мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству“.

Головний меседж — як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна. Поширити

Міністр додав, що до цього часу ці питання не були належно відпрацьовані, їх не хотіли торкатись.

Тому я почав про це спілкуватися з військовими — що вони бажають, що хочуть отримати? Потрібні правила гри. Для всіх. Поширити

За словами Умєрова, Україна хоче дійти до кордонів 1991 року, тому суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі.

І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист — ці питання потребують роз’яснення або змін. Поширити

Щодо деталей змін у мобілізації, то Умєров сказав, що про них можна буде дізнатися найближчими днями, оскільки з Верховною Радою потрібно домовитися щодо часу реєстрації нового законопроєкту.

Новий законопроєкт урегулює мобілізацію та демобілізацію

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю online.ua зазначив, що президент Володимир Зеленський зафіксував на Ставці, що він хоче отримати конкретні пропозиції щодо програми мобілізації, демобілізації, ротації, відпусток та іншого.