Новые правила мобилизации. Умеров раскрыл основные составляющие законопроекта

В Верховной Раде в ближайшие дни должны зарегистрировать законопроект по мобилизации и службе в Силах обороны.
Какие вопросы разъяснит новый законопроект о мобилизации
Министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному" рассказал, что готовится "матрица мобилизации, которая должна быть понята обществу".
Министр добавил, что до этого времени эти вопросы не были надлежащим образом отработаны, их не хотели затрагивать.
По словам Умерова, Украина хочет дойти до границ 1991 года, поэтому обществу нужно понять, как мы отвоевываем земли.
Что касается деталей изменений в мобилизации, то Умеров сказал, что о них можно будет узнать в ближайшие дни, поскольку с Верховной Радой нужно договориться о времени регистрации нового законопроекта.
Новый законопроект урегулирует мобилизацию и демобилизацию
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью online.ua отметил , что президент Владимир Зеленский зафиксировал на Ставке, что он хочет получить конкретные предложения по программе мобилизации, демобилизации, ротации, отпусков и прочего.
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