Новые правила мобилизации. Умеров раскрыл основные составляющие законопроекта

В Верховной Раде в ближайшие дни должны зарегистрировать законопроект по мобилизации и службе в Силах обороны.

Какие вопросы разъяснит новый законопроект о мобилизации

Министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному" рассказал, что готовится "матрица мобилизации, которая должна быть понята обществу".

Главный месседж – как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаженные, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война. Поделиться

Министр добавил, что до этого времени эти вопросы не были надлежащим образом отработаны, их не хотели затрагивать.

Поэтому я начал об этом общаться с военными – что они хотят, что хотят получить? Требуются правила игры. Для всех. Поделиться

По словам Умерова, Украина хочет дойти до границ 1991 года, поэтому обществу нужно понять, как мы отвоевываем земли.

И в этом плане мобилизация, демобилизация, отсрочка, социальная защита – эти вопросы нуждаются в разъяснении или изменениях. Поделиться

Что касается деталей изменений в мобилизации, то Умеров сказал, что о них можно будет узнать в ближайшие дни, поскольку с Верховной Радой нужно договориться о времени регистрации нового законопроекта.

Новый законопроект урегулирует мобилизацию и демобилизацию

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью online.ua отметил , что президент Владимир Зеленский зафиксировал на Ставке, что он хочет получить конкретные предложения по программе мобилизации, демобилизации, ротации, отпусков и прочего.