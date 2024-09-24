Нові правила в'їзду до ЄС. Що важливо знати українцям

З 10 листопада на території Європейського Союзу почне працювати нова IT-система EES (Entry-Exit System). Це означає, що процедура в’їзду до країн ЄС для громадян України також зміниться.
Головні тези:
- Нова IT-система EES упроваджує зміни у процедуру в'їзду громадян України до країн ЄС.
- Вона автоматично фіксуватиме в'їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони, спрощуючи перетин кордону та забезпечуючи більшу безпеку.
- ETIAS також є одним з інструментів протидії нелегальній міграції.
ЄС змінює процедуру перетину кордону
Як пояснює пресслужба українського уряду, нова система автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.
Цю систему вирішили ввести з метою спрощення перетину кордону, посилення безпеки за допомогою біометричних документів та запобігання використанню фальшивих документів.
Окрім того, вона стане один з інструментів протидії нелегальній міграції.
Окрім того, наголошується, що під час кожного наступного перетину кордону потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування.
Кабінет міністрів України звертає увагу на те, що нові правила перетину кордону не означають скасування безвізового режиму.
Що ще важливо знати про ETIAS:
8 років тому офіційний Брюссель прийняв рішення щодо зміни порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС.
У 2018 році Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS.
Як уже згадувалося раніше, терміни запуску системи кілька разів переносили, зокрема й через проблеми з додатковим фінансуванням та технічним законодавством.
Його врешті-решт ухвалили лише 3 роки тому. Влада ЄС спочатку розраховувала на те, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, однак не вдалося.
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