Нові правила в'їзду до ЄС. Що важливо знати українцям

З 10 листопада на території Європейського Союзу почне працювати нова IT-система EES (Entry-Exit System). Це означає, що процедура в’їзду до країн ЄС для громадян України також зміниться.

ЄС змінює процедуру перетину кордону

Як пояснює пресслужба українського уряду, нова система автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.

Цю систему вирішили ввести з метою спрощення перетину кордону, посилення безпеки за допомогою біометричних документів та запобігання використанню фальшивих документів.

Фото: kmu.gov.ua

Окрім того, вона стане один з інструментів протидії нелегальній міграції.

Ця система одноразово фіксуватиме відбитки пальців та фото обличчя людей, які перетинають кордон, та зберігатиме їх три роки: штампи у паспорті вже не будуть потрібні. Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування. Тому, коли людина буде виїжджати за кордон, прикордонники насамперед братимуть біометричні дані, а якщо людина відмовиться надавати їх — їй відмовлять у перетині, — йдеться в повідомленні. Поширити

Фото: kmu.gov.ua

Окрім того, наголошується, що під час кожного наступного перетину кордону потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування.

Кабінет міністрів України звертає увагу на те, що нові правила перетину кордону не означають скасування безвізового режиму.

Фото: kmu.gov.ua

Що ще важливо знати про ETIAS: