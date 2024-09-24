Новые правила въезда в ЕС. Что важно знать украинцам

С 10 ноября на территории Европейского Союза заработает новая IT-система EES (Entry-Exit System). Это значит, что процедура въезда в страны ЕС для граждан Украины также изменится.

ЕС изменил процедуру пересечения границы

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, новая система будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны.

Эту систему решили ввести с целью упрощения пересечения границы, усиления безопасности с помощью биометрических документов и предотвращения использования фальшивых документов.

Фото: kmu.gov.ua

Кроме того, она станет одним из инструментов противодействия нелегальной миграции.

Эта система будет однократно фиксировать отпечатки пальцев и фото лица людей, пересекающих границу, и сохранять их три года: штампы в паспорте уже не потребуются. Регистрация будет производиться автоматически через терминалы самообслуживания. Поэтому когда человек будет выезжать за границу, пограничники в первую очередь будут брать биометрические данные, а если человек откажется предоставлять их — ему откажут в пересечении, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: kmu.gov.ua

Кроме того, указано, что при каждом последующем пересечении границы нужно будет сканировать свой паспорт в терминале самообслуживания.

Кабинет министров обращает внимание на то, что новые правила пересечения границы не означают отмену безвизового режима.

Фото: kmu.gov.ua

Что важно знать об ETIAS: