Новые правила въезда в ЕС. Что важно знать украинцам

С 10 ноября на территории Европейского Союза заработает новая IT-система EES (Entry-Exit System). Это значит, что процедура въезда в страны ЕС для граждан Украины также изменится.
Главные тезисы
- Новая IT-система EES внедряет изменения в процедуру въезда граждан Украины в страны ЕС.
- Она будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны, упрощая пересечение границы и обеспечивая большую безопасность.
- ETIAS также является одним из инструментов противодействия нелегальной миграции.
ЕС изменил процедуру пересечения границы
Как сообщает пресс-служба украинского правительства, новая система будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны.
Эту систему решили ввести с целью упрощения пересечения границы, усиления безопасности с помощью биометрических документов и предотвращения использования фальшивых документов.
Кроме того, она станет одним из инструментов противодействия нелегальной миграции.
Кроме того, указано, что при каждом последующем пересечении границы нужно будет сканировать свой паспорт в терминале самообслуживания.
Кабинет министров обращает внимание на то, что новые правила пересечения границы не означают отмену безвизового режима.
Что важно знать об ETIAS:
8 лет назад официальный Брюссель принял решение об изменении порядка пропуска через границу граждан государств, имеющих право безвизового въезда в ЕС.
В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS.
Как уже упоминалось ранее, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за проблем с дополнительным финансированием и техническим законодательством.
Его в конце концов приняли 3 года назад. Власти ЕС поначалу рассчитывали на то, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, однако этого не случилось.
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