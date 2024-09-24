Новые правила въезда в ЕС. Что важно знать украинцам
Категория
Мир
Дата публикации

Новые правила въезда в ЕС. Что важно знать украинцам

Кабинет министров Украины
паспорт Украины
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С 10 ноября на территории Европейского Союза заработает новая IT-система EES (Entry-Exit System). Это значит, что процедура въезда в страны ЕС для граждан Украины также изменится.

Главные тезисы

  • Новая IT-система EES внедряет изменения в процедуру въезда граждан Украины в страны ЕС.
  • Она будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны, упрощая пересечение границы и обеспечивая большую безопасность.
  • ETIAS также является одним из инструментов противодействия нелегальной миграции.

ЕС изменил процедуру пересечения границы

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, новая система будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны.

Эту систему решили ввести с целью упрощения пересечения границы, усиления безопасности с помощью биометрических документов и предотвращения использования фальшивых документов.

Фото: kmu.gov.ua

Кроме того, она станет одним из инструментов противодействия нелегальной миграции.

Эта система будет однократно фиксировать отпечатки пальцев и фото лица людей, пересекающих границу, и сохранять их три года: штампы в паспорте уже не потребуются. Регистрация будет производиться автоматически через терминалы самообслуживания. Поэтому когда человек будет выезжать за границу, пограничники в первую очередь будут брать биометрические данные, а если человек откажется предоставлять их — ему откажут в пересечении, — сказано в сообщении.

Фото: kmu.gov.ua

Кроме того, указано, что при каждом последующем пересечении границы нужно будет сканировать свой паспорт в терминале самообслуживания.

Кабинет министров обращает внимание на то, что новые правила пересечения границы не означают отмену безвизового режима.

Фото: kmu.gov.ua

Что важно знать об ETIAS:

  • 8 лет назад официальный Брюссель принял решение об изменении порядка пропуска через границу граждан государств, имеющих право безвизового въезда в ЕС.

  • В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS.

  • Как уже упоминалось ранее, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за проблем с дополнительным финансированием и техническим законодательством.

  • Его в конце концов приняли 3 года назад. Власти ЕС поначалу рассчитывали на то, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, однако этого не случилось.

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