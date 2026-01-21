Новий дрон-матка Gara Neith з'явився в Україні

В Україні з'явився новий дрон-матка. Він називається Gara Neith та вже доступний для замовлення на маркетплейсі Brave1.

Новий дрон-матка Gara Neith: які особливості

Gara Neith є модифікацією базової моделі безпілотника Gara. Новий зразок здатен перевозити та запускати два-три FPV-дрони, виконувати роль ретранслятора, вести аеророзвідку та наводити інші озброєння на наземні цілі.

Стверджується, що Gara Neith є платформою вертикального зльоту та посадки з електричним двигуном. Тобто платформа не потребує злітної смуги, але завдяки крилам здатна летіти на далекі відстані.

БПЛА може виконувати завдання на відстані до 55 км від точки запуску і після цього повернутися або безпечно завершити місію. Керується на дистанції до 75 км, а максимальна дальність його польоту становить до 180 км.

Дрон летить зі швидкістю близько 80 км/год, а максимально може розігнатися до 180 км/год. Максимальна тривалість польоту становить 150 хвилин.

Дрон оснащений денною та тепловізійною камерами. Може нести навантаження понад 16 кг.