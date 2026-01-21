Новий дрон-матка Gara Neith з'явився в Україні
Категорія
Технології
Дата публікації

Новий дрон-матка Gara Neith з'явився в Україні

дрон-матка
Джерело:  online.ua

В Україні з'явився новий дрон-матка. Він називається Gara Neith та вже доступний для замовлення на маркетплейсі Brave1.

Головні тези:

  • Новий дрон-матка Gara Neith в Україні — це модифікація базової моделі безпілотника Gara.
  • Gara Neith може перевозити та запускати FPV-дрони, виконувати роль ретранслятора та аеророзвідку.

Новий дрон-матка Gara Neith: які особливості

Gara Neith є модифікацією базової моделі безпілотника Gara. Новий зразок здатен перевозити та запускати два-три FPV-дрони, виконувати роль ретранслятора, вести аеророзвідку та наводити інші озброєння на наземні цілі.

Стверджується, що Gara Neith є платформою вертикального зльоту та посадки з електричним двигуном. Тобто платформа не потребує злітної смуги, але завдяки крилам здатна летіти на далекі відстані.

БПЛА може виконувати завдання на відстані до 55 км від точки запуску і після цього повернутися або безпечно завершити місію. Керується на дистанції до 75 км, а максимальна дальність його польоту становить до 180 км.

Дрон летить зі швидкістю близько 80 км/год, а максимально може розігнатися до 180 км/год. Максимальна тривалість польоту становить 150 хвилин.

Дрон оснащений денною та тепловізійною камерами. Може нести навантаження понад 16 кг.

Gara Neith може розпізнавати людину на відстані до 2 км і забезпечує точніше наведення FPV-дронів зі свого борту на ціль.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український дрон знешкодив реактивний "Шахед" із ракетою — відео
Дрон STING вкотре підтвердив свою ефективність
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії паніка через масовану атаку дронів — горять хімзавод і електропідстанція
У Росії гримить нова “бавовна”
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров анонсував масштабне "полювання" на російських операторів дронів
Україна змінює підхід у веденні війни проти РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?