Новый дрон-матка Gara Neith появился в Украине

В Украине появился новый дрон-матка. Он называется Gara Neith и уже доступен для заказа на маркетплейсе Brave1.
Главные тезисы
- Новый дрон-матка Gara Neith представляет собой модификацию базовой модели беспилотника Gara и способен перевозить и запускать FPV-дроны, выполнять роль ретранслятора и аэроразведку.
- Gara Neith является платформой вертикального взлета и посадки с электрическим двигателем, что позволяет ему лететь на дальние расстояния без взлетной полосы.
- Дрон Gara Neith обладает впечатляющими характеристиками: дальность полета до 180 км, скорость до 180 км/ч и продолжительность полета до 150 минут.
Новый дрон-матка Gara Neith: какие особенности
Gara Neith представляет собой модификацию базовой модели беспилотника Gara. Новый образец может перевозить и запускать два-три FPV-дрона, выполнять роль ретранслятора, вести аэроразведку и наводить другие вооружения на наземные цели.
Утверждается, что Gara Neith является платформой вертикального взлета и посадки с электрическим двигателем. То есть платформа не нуждается в взлетной полосе, но благодаря крыльям способна лететь на дальние расстояния.
БПЛА может выполнять задание на расстоянии до 55 км от точки запуска и затем вернуться или безопасно завершить миссию. Управляется на дистанции до 75 км, а наибольшая дальность его полета составляет до 180 км.
Дрон оснащен дневной и тепловизионной камерой. Может нести нагрузку более 16 кг.
Gara Neith может распознавать человека на расстоянии до 2 км и обеспечивает более точную наводку FPV-дронов со своего борта на цель.
