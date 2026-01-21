Новый дрон-матка Gara Neith появился в Украине
В Украине появился новый дрон-матка. Он называется Gara Neith и уже доступен для заказа на маркетплейсе Brave1.

Главные тезисы

  • Новый дрон-матка Gara Neith представляет собой модификацию базовой модели беспилотника Gara и способен перевозить и запускать FPV-дроны, выполнять роль ретранслятора и аэроразведку.
  • Gara Neith является платформой вертикального взлета и посадки с электрическим двигателем, что позволяет ему лететь на дальние расстояния без взлетной полосы.
  • Дрон Gara Neith обладает впечатляющими характеристиками: дальность полета до 180 км, скорость до 180 км/ч и продолжительность полета до 150 минут.

Новый дрон-матка Gara Neith: какие особенности

Gara Neith представляет собой модификацию базовой модели беспилотника Gara. Новый образец может перевозить и запускать два-три FPV-дрона, выполнять роль ретранслятора, вести аэроразведку и наводить другие вооружения на наземные цели.

Утверждается, что Gara Neith является платформой вертикального взлета и посадки с электрическим двигателем. То есть платформа не нуждается в взлетной полосе, но благодаря крыльям способна лететь на дальние расстояния.

БПЛА может выполнять задание на расстоянии до 55 км от точки запуска и затем вернуться или безопасно завершить миссию. Управляется на дистанции до 75 км, а наибольшая дальность его полета составляет до 180 км.

Дрон летит со скоростью около 80 км/ч, а максимально может разогнаться до 180 км/ч. Максимальная продолжительность полета составляет 150 минут.

Дрон оснащен дневной и тепловизионной камерой. Может нести нагрузку более 16 кг.

Gara Neith может распознавать человека на расстоянии до 2 км и обеспечивает более точную наводку FPV-дронов со своего борта на цель.

