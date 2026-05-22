Новий горор-серіал "Бороуз" шокував глядачів — цікаві подробиці

21 травня на стрімінговому сервісі Netflix відбулася прем'єра нового науково-фантастичного горор-серіалу "Бороуз" (The Boroughs). Він переосмислює теми втрати, болю, часу та всіх труднощів життя в золоті роки.

Ця новинка — результат сумлінної спільної праці Джеффрі Аддісса і Вілла Меттьюза.

Ба більше, вказано, що виконавчими продюсерами виступили талановиті та відомі у Голлівуді брати Даффер.

Літніх людей поважають за їхню мудрість, але водночас суспільство ніби відсуває їх на периферію життя. Цю суперечність більшість починає усвідомлювати лише тоді, коли сама наближається до похилого віку, — саме так лаконічно творці серіалу розкривають його суть.

Варто звернути увагу на те, що дебютний сезон шоу налічує 8 епізодів — їх уже можна переглянути на Netflix.

Під час перегляду серіалу ви зможете побачити і монстрів, і перестрілки, однак це не все.

У центрі уваги — його персонажі та теми, які утримують історію в емоційному центрі.