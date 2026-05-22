Новий горор-серіал "Бороуз" шокував глядачів — цікаві подробиці
Джерело:  Variety

21 травня на стрімінговому сервісі Netflix відбулася прем'єра нового науково-фантастичного горор-серіалу "Бороуз" (The Boroughs). Він переосмислює теми втрати, болю, часу та всіх труднощів життя в золоті роки.

Головні тези:

  • Кінокритики звертають уваги на чудовий акторський склад.
  • Перші глядачі "Бороуз" зізнаються, що шоковані незвичним розвитком сюжету цієї історії.

Горор-серіал "Бороуз" — чи варто його дивитися

Ця новинка — результат сумлінної спільної праці Джеффрі Аддісса і Вілла Меттьюза.

Ба більше, вказано, що виконавчими продюсерами виступили талановиті та відомі у Голлівуді брати Даффер.

Літніх людей поважають за їхню мудрість, але водночас суспільство ніби відсуває їх на периферію життя. Цю суперечність більшість починає усвідомлювати лише тоді, коли сама наближається до похилого віку, — саме так лаконічно творці серіалу розкривають його суть.

Варто звернути увагу на те, що дебютний сезон шоу налічує 8 епізодів — їх уже можна переглянути на Netflix.

Під час перегляду серіалу ви зможете побачити і монстрів, і перестрілки, однак це не все.

У центрі уваги — його персонажі та теми, які утримують історію в емоційному центрі.

У кожного персонажа, якого зустрічає головний герой, свій погляд на цей етап життя — від непростого минулого до повсякденного існування в пенсійній спільноті.

