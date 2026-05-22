Новый хоррор-сериал "Бороуз" шокировал зрителей — интересные подробности

21 мая на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера нового научно-фантастического горор-сериала "Бороуз" (The Boroughs). Он переосмысливает темы потери, боли, времени и всех трудностей жизни в золотые годы.

Эта новинка — результат добросовестного совместного труда Джеффри Аддисса и Вилла Мэттьюза.

Более того, указано, что исполнительными продюсерами выступили талантливые и известные в Голливуде братья Даффер.

Пожилых людей уважают за их мудрость, но в то же время общество отодвигает их на периферию жизни. Это противоречие большинство начинает осознавать только тогда, когда само приближается к старости, — именно так лаконично создатели сериала раскрывают его суть.

Следует обратить внимание на то, что дебютный сезон шоу насчитывает 8 эпизодов — их уже можно посмотреть на Netflix.

Во время просмотра сериала вы сможете увидеть и монстров, и перестрелки, однако это не все.

В центре внимания его персонажи и темы, которые держат историю в эмоциональном центре.