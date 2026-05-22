Новый хоррор-сериал "Бороуз" шокировал зрителей — интересные подробности
Категория
Культура
Дата публикации

Новый хоррор-сериал "Бороуз" шокировал зрителей — интересные подробности

Хоррор-сериал "Бороуз" - стоит ли его смотреть
Читати українською
Источник:  Variety

21 мая на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера нового научно-фантастического горор-сериала "Бороуз" (The Boroughs). Он переосмысливает темы потери, боли, времени и всех трудностей жизни в золотые годы.

Главные тезисы

  • Кинокритики обращают внимание на отличный актерский состав.
  • Первые зрители "Бороуза" признаются, что шокированы необычным развитием сюжета этой истории.

Хоррор-сериал "Бороуз" — стоит ли его смотреть

Эта новинка — результат добросовестного совместного труда Джеффри Аддисса и Вилла Мэттьюза.

Более того, указано, что исполнительными продюсерами выступили талантливые и известные в Голливуде братья Даффер.

Пожилых людей уважают за их мудрость, но в то же время общество отодвигает их на периферию жизни. Это противоречие большинство начинает осознавать только тогда, когда само приближается к старости, — именно так лаконично создатели сериала раскрывают его суть.

Следует обратить внимание на то, что дебютный сезон шоу насчитывает 8 эпизодов — их уже можно посмотреть на Netflix.

Во время просмотра сериала вы сможете увидеть и монстров, и перестрелки, однако это не все.

В центре внимания его персонажи и темы, которые держат историю в эмоциональном центре.

У каждого персонажа, которого встречает главный герой, свой взгляд на этот этап жизни — от непростого прошлого до повседневного существования в пенсионном сообществе.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Мы — семья. Актеры сериала "Друзья" выступили с совместным заявлением после смерти Мэттью Перри
Друзья
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет
Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лучшие актеры всех времен — рейтинг кинокритиков
20 лучших актеров по версии SlashFilm

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?