Новий кредит для України — Європарламент схвалив "посилене співробітництво"

Європейський парламент схвалив застосування процедури посиленого співробітництва для надання Україні кредиту підтримки Європейського Союзу у розмірі 90 млрд євро.
Головні тези:
- Європарламент затвердив посилене співробітництво для надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро.
- Депутати ухвалили рішення щодо використання спеціального механізму для цієї допомоги 21 січня.
- Кредит підтримки для України був погоджений на саміті Європейської ради у грудні 2025 року.
Європарламент схвалив "посилене співробітництво" щодо кредиту для України
Відповідне рішення депутати ухвалили 21 січня, надавши згоду Раді ЄС використовувати спеціальний механізм, який дозволяє групі країн-членів співпрацювати без одностайної підтримки всіх держав Союзу.
Кредит підтримки для України був погоджений на саміті Європейської ради 18 грудня 2025 року в Брюсселі та офіційно представлений Європейською комісією 14 січня 2026 року.
Однак Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати це рішення. Через це ЄС вирішив застосувати процедуру посиленого співробітництва — механізм, передбачений договорами Євросоюзу, який потребує окремого схвалення Європарламенту.
Рішення було ухвалене більшістю голосів:
499 депутатів — "за";
135 — "проти";
24 — утрималися.
Напередодні Європарламент також погодився прискорити розгляд цього питання та пов’язаних із ним законодавчих пропозицій.
Наступним етапом стане узгодження деталей кредитної програми між Європейським парламентом та Радою ЄС у межах звичайної законодавчої процедури.
Допомога розрахована на 2026–2027 роки. Водночас у Євросоюзі триває обговорення механізму так званого "репараційного кредиту" для України коштом заморожених російських активів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-