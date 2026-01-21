Новий кредит для України — Європарламент схвалив "посилене співробітництво"
Новий кредит для України — Європарламент схвалив "посилене співробітництво"

European Parliament
Європарламент

Європейський парламент схвалив застосування процедури посиленого співробітництва для надання Україні кредиту підтримки Європейського Союзу у розмірі 90 млрд євро.

Головні тези:

  • Європарламент затвердив посилене співробітництво для надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро.
  • Депутати ухвалили рішення щодо використання спеціального механізму для цієї допомоги 21 січня.
  • Кредит підтримки для України був погоджений на саміті Європейської ради у грудні 2025 року.

Європарламент схвалив "посилене співробітництво" щодо кредиту для України

Відповідне рішення депутати ухвалили 21 січня, надавши згоду Раді ЄС використовувати спеціальний механізм, який дозволяє групі країн-членів співпрацювати без одностайної підтримки всіх держав Союзу.

Кредит підтримки для України був погоджений на саміті Європейської ради 18 грудня 2025 року в Брюсселі та офіційно представлений Європейською комісією 14 січня 2026 року.

Однак Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати це рішення. Через це ЄС вирішив застосувати процедуру посиленого співробітництва — механізм, передбачений договорами Євросоюзу, який потребує окремого схвалення Європарламенту.

Рішення було ухвалене більшістю голосів:

  • 499 депутатів — "за";

  • 135 — "проти";

  • 24 — утрималися.

Напередодні Європарламент також погодився прискорити розгляд цього питання та пов’язаних із ним законодавчих пропозицій.

Наступним етапом стане узгодження деталей кредитної програми між Європейським парламентом та Радою ЄС у межах звичайної законодавчої процедури.

Допомога розрахована на 2026–2027 роки. Водночас у Євросоюзі триває обговорення механізму так званого "репараційного кредиту" для України коштом заморожених російських активів.

