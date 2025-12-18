Репараційний кредит для України. Зеленський сподівається на позитивне рішення ЄС

На території США є заморожені російські кошти у сумі 5–5,5 млрд дол., і за них також потрібно боротися.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський сподівається на отримання репараційного кредиту для країни коштом заморожених російських активів.
- Кошти можуть бути використані на армію, оборонне виробництво або на відбудову України після закінчення війни.
- Україна активно працює дипломатично для завершення конфлікту та отримання сприятливого рішення від міжнародних партнерів.
Зеленський має надію на позитивне рішення щодо репараційного кредиту для України
Про це Президент повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.
Президент нагадав, що кошти з репараційного кредиту для України за рахунок заморожених російських активів на території ЄС — у разі позитивного рішення щодо надання такої позики — можуть бути використані або на армію і оборонне виробництво, або на відбудову (після закінчення війни).
Зеленський зазначив, що українська сторона дипломатично робить абсолютно все для того, щоб закінчилася ця війна.
І якщо війна закінчиться, якщо ми зможемо погодити план щодо її закінчення, то таке рішення щодо застосування цих коштів буде направлено повністю на відбудову. Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території ЄС. Зараз я якраз лечу у Брюссель, і це рішення — на столі, і на сьогодні це залежить від політичної волі (міжнародних партнерів — ред.).
Президент повідомив, що буде розмовляти з усіма лідерами і доводити українські аргументи у цьому питанні.
