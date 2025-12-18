Репараційний кредит для України. Зеленський сподівається на позитивне рішення ЄС

На території США є заморожені російські кошти у сумі 5–5,5 млрд дол., і за них також потрібно боротися.

Зеленський має надію на позитивне рішення щодо репараційного кредиту для України

Про це Президент повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

Що стосується США окремо, то у них також є на їхній території кошти — менше, безумовно, там 5 чи 5,5 мільярда. І за них також потрібно боротися. Кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас. Володимир Зеленський Президент України

Президент нагадав, що кошти з репараційного кредиту для України за рахунок заморожених російських активів на території ЄС — у разі позитивного рішення щодо надання такої позики — можуть бути використані або на армію і оборонне виробництво, або на відбудову (після закінчення війни).

Важливо, що ми проговорили з американцями у Берліні, що Україні потрібні кошти на відбудову. Америка сказала, що вона готова допомагати, та поки деталей у мене немає. І Європа також завжди говорила про відбудову України. Але сьогодні ми говоримо про репараційні кошти не тільки у сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці кошти, потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво. Поширити

Зеленський зазначив, що українська сторона дипломатично робить абсолютно все для того, щоб закінчилася ця війна.

І якщо війна закінчиться, якщо ми зможемо погодити план щодо її закінчення, то таке рішення щодо застосування цих коштів буде направлено повністю на відбудову. Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території ЄС. Зараз я якраз лечу у Брюссель, і це рішення — на столі, і на сьогодні це залежить від політичної волі (міжнародних партнерів — ред.).

Президент повідомив, що буде розмовляти з усіма лідерами і доводити українські аргументи у цьому питанні.