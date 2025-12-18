Репарационный кредит для Украины. Зеленский надеется на положительное решение ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

Репарационный кредит для Украины. Зеленский надеется на положительное решение ЕС

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

На территории США есть замороженные российские средства в сумме 5–5,5 млрд долл., и за них тоже нужно бороться.

Главные тезисы

  • Украина стремится получить репарационный кредит за счет замороженных российских активов на территории ЕС.
  • Средства могут быть направлены на армию, оборонное производство или восстановление после войны.
  • Президент Зеленский активно дипломатично работает для получения благоприятного решения от международных партнеров.

Зеленский надеется на положительное решение относительно репарационного кредита для Украины

Об этом Президент сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Что касается США отдельно, то у них тоже есть на их территории средства — меньше, безусловно, там 5 или 5,5 миллиарда. И за них тоже нужно бороться. Каждая копейка сегодня очень важна для нас.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент напомнил, что средства по репарационному кредиту для Украины за счет замороженных российских активов на территории ЕС — в случае положительного решения о предоставлении такого займа — могут быть использованы либо на армию и оборонное производство, либо на восстановление (по окончании войны).

Важно, что мы проговорили с американцами в Берлине, что Украине нужны средства на восстановление. Америка сказала, что она готова помогать, но пока деталей у меня нет. И Европа тоже всегда говорила об восстановлении Украины. Но сегодня мы говорим о репарационных средствах не только в смысле восстановления. Если это война, нам нужны эти средства, нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию и наше оборонное производство.

Зеленский отметил, что украинская сторона дипломатично делает абсолютно все для того, чтобы кончилась эта война.

И если война закончится, если мы сможем согласовать план ее окончания, то такое решение по применению этих средств будет направлено полностью на восстановление. Сейчас мы говорим о 200 миллиардах находящихся на территории ЕС. Сейчас я как раз лечу в Брюссель, и это решение — на столе, и сегодня это зависит от политической воли (международных партнеров — ред.).

Президент сообщил, что будет разговаривать со всеми лидерами и доказывать украинские аргументы в этом вопросе.

И очень надеюсь, что мы можем получить положительное решение. Без этого будет большая проблема для Украины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Замороженные росактивы для Украины. Бельгия оказалась под давлением
ЕС пытается дожать Бельгию
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп хочет вернуть Путину замороженные российские активы
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев набросился с угрозами на Европу из-за планов использовать замороженные активы РФ
Медведев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?