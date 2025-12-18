Репарационный кредит для Украины. Зеленский надеется на положительное решение ЕС

На территории США есть замороженные российские средства в сумме 5–5,5 млрд долл., и за них тоже нужно бороться.

Зеленский надеется на положительное решение относительно репарационного кредита для Украины

Об этом Президент сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Что касается США отдельно, то у них тоже есть на их территории средства — меньше, безусловно, там 5 или 5,5 миллиарда. И за них тоже нужно бороться. Каждая копейка сегодня очень важна для нас. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент напомнил, что средства по репарационному кредиту для Украины за счет замороженных российских активов на территории ЕС — в случае положительного решения о предоставлении такого займа — могут быть использованы либо на армию и оборонное производство, либо на восстановление (по окончании войны).

Важно, что мы проговорили с американцами в Берлине, что Украине нужны средства на восстановление. Америка сказала, что она готова помогать, но пока деталей у меня нет. И Европа тоже всегда говорила об восстановлении Украины. Но сегодня мы говорим о репарационных средствах не только в смысле восстановления. Если это война, нам нужны эти средства, нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию и наше оборонное производство. Поделиться

Зеленский отметил, что украинская сторона дипломатично делает абсолютно все для того, чтобы кончилась эта война.

И если война закончится, если мы сможем согласовать план ее окончания, то такое решение по применению этих средств будет направлено полностью на восстановление. Сейчас мы говорим о 200 миллиардах находящихся на территории ЕС. Сейчас я как раз лечу в Брюссель, и это решение — на столе, и сегодня это зависит от политической воли (международных партнеров — ред.).

Президент сообщил, что будет разговаривать со всеми лидерами и доказывать украинские аргументы в этом вопросе.