Репарационный кредит для Украины. Зеленский надеется на положительное решение ЕС

На территории США есть замороженные российские средства в сумме 5–5,5 млрд долл., и за них тоже нужно бороться.
Главные тезисы
- Украина стремится получить репарационный кредит за счет замороженных российских активов на территории ЕС.
- Средства могут быть направлены на армию, оборонное производство или восстановление после войны.
- Президент Зеленский активно дипломатично работает для получения благоприятного решения от международных партнеров.
Зеленский надеется на положительное решение относительно репарационного кредита для Украины
Об этом Президент сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
Президент напомнил, что средства по репарационному кредиту для Украины за счет замороженных российских активов на территории ЕС — в случае положительного решения о предоставлении такого займа — могут быть использованы либо на армию и оборонное производство, либо на восстановление (по окончании войны).
Зеленский отметил, что украинская сторона дипломатично делает абсолютно все для того, чтобы кончилась эта война.
И если война закончится, если мы сможем согласовать план ее окончания, то такое решение по применению этих средств будет направлено полностью на восстановление. Сейчас мы говорим о 200 миллиардах находящихся на территории ЕС. Сейчас я как раз лечу в Брюссель, и это решение — на столе, и сегодня это зависит от политической воли (международных партнеров — ред.).
Президент сообщил, что будет разговаривать со всеми лидерами и доказывать украинские аргументы в этом вопросе.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-