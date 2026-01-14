Кредит ЄС для України. Виплати можуть початися у квітні 2026 року

Єврокомісія активно працює із Європарламентом та Радою ЄС для забезпечення швидкого затвердження пропозиції щодо кредиту для України на 2026-2027 роки.

Коли почнуться виплати кредиту ЄС для України

Про це на пресконференції у Брюсселі повідомив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Ми усвідомлюємо значні та нагальні потреби України у фінансуванні. Саме тому прагнемо розпочати виплати у квітні. Ми співпрацюємо зі співзаконодавцями ЄС, щоб забезпечити законодавчий процес, який, як ми сподіваємося, завершиться у березні, щоб виплати відбулися у квітні.

Він зазначив, що паралельно Єврокомісія працюватиме з українською владою над підготовкою фінансової стратегії на цей рік, щоб усі необхідні кроки могли бути зроблені своєчасно.

Домбровскіс зауважив, що в попередні роки ЄС працював із Україною під жорстким часовим тиском «і зміг виконати свої зобов’язання».

ЄС зараз також співпрацює з міжнародними партнерами, які надають фінансову підтримку Україні, з метою забезпечення їхнього попереднього фінансового внеску вже у І кварталі цього року для покриття дефіциту фінансування. «І ця робота також просувається досить успішно.

На запитання про впевненість ЄС у тому, що партнери G7 покриють решту фінансових потреб України (45 млрд євро), комісар відповів, що ЄС очікує, що інші партнери виконають свою роль.

Наступного року реалізація ініціативи щодо кредитів ERA продовжиться, і цього року в рамках ініціативи іншими партнерами буде виділено близько 9,7 млрд євро.

Він додав, що Норвегія також готує фінансовий внесок для України, окремі держави-члени ЄС продовжують підтримувати Україну на двосторонній основі, міжнародні фінансові організації також планують зробити свій внесок.