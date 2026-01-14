Кредит ЄС для України. Виплати можуть початися у квітні 2026 року

Єврокомісія активно працює із Європарламентом та Радою ЄС для забезпечення швидкого затвердження пропозиції щодо кредиту для України на 2026-2027 роки.
Головні тези:
- Єврокомісія планує почати виплати кредиту ЄС для України у квітні 2026 року.
- ЄС співпрацює з українською владою для підготовки фінансової стратегії на цей рік.
- Міжнародні партнери, включаючи Норвегію та МВФ, також надають фінансову підтримку для України.
Коли почнуться виплати кредиту ЄС для України
Про це на пресконференції у Брюсселі повідомив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.
Він зазначив, що паралельно Єврокомісія працюватиме з українською владою над підготовкою фінансової стратегії на цей рік, щоб усі необхідні кроки могли бути зроблені своєчасно.
Домбровскіс зауважив, що в попередні роки ЄС працював із Україною під жорстким часовим тиском «і зміг виконати свої зобов’язання».
ЄС зараз також співпрацює з міжнародними партнерами, які надають фінансову підтримку Україні, з метою забезпечення їхнього попереднього фінансового внеску вже у І кварталі цього року для покриття дефіциту фінансування. «І ця робота також просувається досить успішно.
На запитання про впевненість ЄС у тому, що партнери G7 покриють решту фінансових потреб України (45 млрд євро), комісар відповів, що ЄС очікує, що інші партнери виконають свою роль.
Він додав, що Норвегія також готує фінансовий внесок для України, окремі держави-члени ЄС продовжують підтримувати Україну на двосторонній основі, міжнародні фінансові організації також планують зробити свій внесок.
МВФ готує нову програму на суму 8,1 млрд дол, — сказав комісар, додавши, що робота МВФ йде повним ходом.
