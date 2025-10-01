Україна отримає 300 млн євро кредиту від ЄІБ на закупівлю газу взимку

"Нафтогаз" і Європейський інвестбанк підписали кредитну угоду на 300 млн євро. Гроші підуть на купівлю газу, щоб забезпечити українцям стабільне опалення взимку.
Головні тези:
- Підписання угоди між Нафтогазом та Європейським інвестбанком на кредит в 300 млн євро підтверджує прагнення України до забезпечення стабільного газопостачання взимку.
- Ця ініціатива спрямована на формування довгострокових запасів газу та забезпечення ефективного опалення для українських громадян.
- Реінвестування отриманих коштів у проєкти відновлюваної енергетики допоможе Україні зміцнити свою енергетичну безпеку та сприятиме інтеграції до ЄС.
ЄІБ надав Україні 300 млн євро кредиту на газ
У компанії “Нафтогаз” зазначили, що кошти використовуватимуть для формування довгострокових запасів і забезпечення стабільного газопостачання під час зими.
У межах угоди "Нафтогаз" зобов'язується реінвестувати суму, еквівалентну кредиту Європейського інвестиційного банку, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.
Це нове фінансування від ЄІБ допоможе зміцнити енергетичну безпеку України в зимовий період, забезпечуючи життєво необхідну підтримку громадам і бізнесу, — наголосила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо.
За словами прем'єрки Юлії Свириденко, така угода — важливий крок до створення сучасної енергетичної системи та інтеграції України до ЄС.
Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Сергій Корецький заявляв, що його компанія на 95-97% виконала план Кабміну з підготовки до опалювального сезону.
Такий план передбачає, що в сховищах має бути накопичено 13,2 млрд кубометрів газу.
