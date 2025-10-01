Україна отримає 300 млн євро кредиту від ЄІБ на закупівлю газу взимку

"Нафтогаз" і Європейський інвестбанк підписали кредитну угоду на 300 млн євро. Гроші підуть на купівлю газу, щоб забезпечити українцям стабільне опалення взимку.

ЄІБ надав Україні 300 млн євро кредиту на газ

У компанії “Нафтогаз” зазначили, що кошти використовуватимуть для формування довгострокових запасів і забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

У межах угоди "Нафтогаз" зобов'язується реінвестувати суму, еквівалентну кредиту Європейського інвестиційного банку, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

Це нове фінансування від ЄІБ допоможе зміцнити енергетичну безпеку України в зимовий період, забезпечуючи життєво необхідну підтримку громадам і бізнесу, — наголосила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо.

За словами прем'єрки Юлії Свириденко, така угода — важливий крок до створення сучасної енергетичної системи та інтеграції України до ЄС.

Надійне енергопостачання необхідне для роботи підприємств, збереження робочих місць і подальших інвестицій у нашу економіку. Водночас, це партнерство підтримує довгострокову мету України — побудову стійкого, сталого та інтегрованого в Європу енергетичного сектору, — наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Поширити

Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Сергій Корецький заявляв, що його компанія на 95-97% виконала план Кабміну з підготовки до опалювального сезону.