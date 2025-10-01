Украина получит 300 млн евро кредита от ЕИБ на закупку газа зимой

"Нефтегаз" и Европейский инвестбанк подписали кредитное соглашение на 300 млн евро. Деньги пойдут на покупку газа, чтобы обеспечить стабильное отопление зимой.
Главные тезисы
- Украина получила кредит от ЕИБ на покупку газа на сумму 300 млн евро для обеспечения стабильного отопления в зимний период.
- Средства будут направлены на формирование долгосрочных запасов газа и реинвестирование в проекты возобновляемой энергетики, укрепляя энергетическую безопасность страны.
ЕИБ предоставил Украине 300 млн евро кредита на газ
В компании "Нафтогаз" отметили, что средства будут использоваться для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.
В рамках соглашения "Нафтогаз" обязуется реинвестировать сумму, эквивалентную кредиту Европейского инвестиционного банка, в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.
Это новое финансирование от ЕИБ поможет укрепить энергетическую безопасность Украины в зимний период, обеспечивая жизненно необходимую поддержку общинам и бизнесу, подчеркнула президент ЕИБ Надя Кальвиньо.
По словам премьера Юлии Свириденко, такое соглашение является важным шагом к созданию современной энергетической системы и интеграции Украины в ЕС.
Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявлял, что его компания на 95-97% выполнила план Кабмина по подготовке к отопительному сезону.
Такой план предполагает, что в хранилищах должно быть накоплено 13,2 млрд кубометров газа.
