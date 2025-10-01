Украина получит 300 млн евро кредита от ЕИБ на закупку газа зимой
Украина получит 300 млн евро кредита от ЕИБ на закупку газа зимой

Источник:  Нафтогаз Украины

"Нефтегаз" и Европейский инвестбанк подписали кредитное соглашение на 300 млн евро. Деньги пойдут на покупку газа, чтобы обеспечить стабильное отопление зимой.

Главные тезисы

  • Украина получила кредит от ЕИБ на покупку газа на сумму 300 млн евро для обеспечения стабильного отопления в зимний период.
  • Средства будут направлены на формирование долгосрочных запасов газа и реинвестирование в проекты возобновляемой энергетики, укрепляя энергетическую безопасность страны.

ЕИБ предоставил Украине 300 млн евро кредита на газ

В компании "Нафтогаз" отметили, что средства будут использоваться для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

В рамках соглашения "Нафтогаз" обязуется реинвестировать сумму, эквивалентную кредиту Европейского инвестиционного банка, в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

Это новое финансирование от ЕИБ поможет укрепить энергетическую безопасность Украины в зимний период, обеспечивая жизненно необходимую поддержку общинам и бизнесу, подчеркнула президент ЕИБ Надя Кальвиньо.

По словам премьера Юлии Свириденко, такое соглашение является важным шагом к созданию современной энергетической системы и интеграции Украины в ЕС.

Надежное энергоснабжение необходимо для работы предприятий, сохранения рабочих мест и последующих инвестиций в нашу экономику. В то же время это партнерство поддерживает долгосрочную цель Украины — построение устойчивого, устойчивого и интегрированного в Европу энергетического сектора, — подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявлял, что его компания на 95-97% выполнила план Кабмина по подготовке к отопительному сезону.

Такой план предполагает, что в хранилищах должно быть накоплено 13,2 млрд кубометров газа.

