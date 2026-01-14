Кредит ЕС для Украины. Выплаты могут начаться в апреле 2026 года

Еврокомиссия активно работает с Европарламентом и Советом ЕС для обеспечения скорейшего утверждения предложения по кредиту для Украины на 2026-2027 годы.

Когда начнутся выплаты кредита ЕС для Украины

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Мы осознаем значительные и неотложные потребности Украины в финансировании. Именно поэтому стремимся приступить к выплатам в апреле. Мы сотрудничаем с созаконодателями ЕС, чтобы обеспечить законодательный процесс, который, как мы надеемся, завершится в марте, чтобы выплаты прошли в апреле. Поделиться

Он отметил, что параллельно Еврокомиссия будет работать с украинскими властями над подготовкой финансовой стратегии на этот год, чтобы все необходимые шаги могли быть сделаны своевременно.

Домбровскис отметил, что в предыдущие годы ЕС работал с Украиной под жестким временным давлением "и смог выполнить свои обязательства".

ЕС сейчас также сотрудничает с международными партнерами, оказывающими финансовую поддержку Украине, с целью обеспечения их предварительного финансового вклада уже в I квартале этого года для покрытия дефицита финансирования. «И эта работа тоже продвигается достаточно успешно.

На вопрос об уверенности ЕС в том, что партнеры G7 покроют оставшиеся финансовые потребности Украины (45 млрд евро), комиссар ответил, что ЕС ожидает, что другие партнеры выполнят свою роль.

В следующем году реализация инициативы по кредитам ERA продолжится, и в этом году в рамках инициативы другими партнерами будет выделено около 9,7 млрд. евро. Поделиться

Он добавил, что Норвегия также готовит финансовый вклад для Украины, некоторые государства-члены ЕС продолжают поддерживать Украину на двусторонней основе, международные финансовые организации также планируют внести свой вклад.