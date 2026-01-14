Кредит ЕС для Украины. Выплаты могут начаться в апреле 2026 года

Еврокомиссия активно работает с Европарламентом и Советом ЕС для обеспечения скорейшего утверждения предложения по кредиту для Украины на 2026-2027 годы.
Главные тезисы
- Еврокомиссия активно работает над утверждением предложения по кредиту для Украины на 2026-2027 гг.
- Планируется начать выплату кредита ЕС для Украины в апреле 2026 года, с участием украинских властей для разработки финансовой стратегии.
- Украина также получит финансовую поддержку от Норвегии, МВФ и других международных партнеров, включая предварительный финансовый вклад в I квартале для покрытия дефицита финансирования.
Когда начнутся выплаты кредита ЕС для Украины
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.
Он отметил, что параллельно Еврокомиссия будет работать с украинскими властями над подготовкой финансовой стратегии на этот год, чтобы все необходимые шаги могли быть сделаны своевременно.
Домбровскис отметил, что в предыдущие годы ЕС работал с Украиной под жестким временным давлением "и смог выполнить свои обязательства".
ЕС сейчас также сотрудничает с международными партнерами, оказывающими финансовую поддержку Украине, с целью обеспечения их предварительного финансового вклада уже в I квартале этого года для покрытия дефицита финансирования. «И эта работа тоже продвигается достаточно успешно.
На вопрос об уверенности ЕС в том, что партнеры G7 покроют оставшиеся финансовые потребности Украины (45 млрд евро), комиссар ответил, что ЕС ожидает, что другие партнеры выполнят свою роль.
Он добавил, что Норвегия также готовит финансовый вклад для Украины, некоторые государства-члены ЕС продолжают поддерживать Украину на двусторонней основе, международные финансовые организации также планируют внести свой вклад.
МВФ готовит новую программу на сумму 8,1 млрд долл., — сказал комиссар, добавив, что работа МВФ идет полным ходом.
