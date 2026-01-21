Новый кредит для Украины — Европарламент одобрил "усиленное сотрудничество"

Европейский парламент принял применение процедуры усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита поддержки Европейского Союза в размере 90 млрд евро.
Главные тезисы
- Европарламент принял решение усилить сотрудничество и предоставить Украине кредит поддержки на 90 млрд евро.
- Часть стран-членов ЕС, включая Чехию, Венгрию и Словакию, не поддержали это решение, что привело к применению процедуры усиленного сотрудничества.
Европарламент одобрил "усиленное сотрудничество" по кредиту для Украины
Соответствующее решение депутаты приняли 21 января, дав согласие Совету ЕС использовать специальный механизм, позволяющий группе стран-членов сотрудничать без единодушной поддержки всех государств Союза.
Кредит поддержки для Украины был согласован на саммите Европейского совета 18 декабря 2025 года в Брюсселе и официально предоставлен Европейской комиссией 14 января 2026 года.
Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались поддержать это решение. Поэтому ЕС решил применить процедуру усиленного сотрудничества — механизм, предусмотренный договорами Евросоюза, который требует отдельного одобрения Европарламента.
Решение было принято большинством голосов:
499 депутатов — "за";
135 — "против";
24 — воздержались.
В преддверии Европарламент также согласился ускорить рассмотрение этого вопроса и связанных с ним законодательных предложений.
Следующим этапом станет согласование деталей кредитной программы между Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.
Помощь рассчитана на 2026-2027 годы. В то же время в Евросоюзе продолжается обсуждение механизма так называемого "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных российских активов.
