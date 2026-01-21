Новый кредит для Украины — Европарламент одобрил "усиленное сотрудничество"
Новый кредит для Украины — Европарламент одобрил "усиленное сотрудничество"

Европейский парламент принял применение процедуры усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита поддержки Европейского Союза в размере 90 млрд евро.

  • Европарламент принял решение усилить сотрудничество и предоставить Украине кредит поддержки на 90 млрд евро.
  • Часть стран-членов ЕС, включая Чехию, Венгрию и Словакию, не поддержали это решение, что привело к применению процедуры усиленного сотрудничества.

Европарламент одобрил "усиленное сотрудничество" по кредиту для Украины

Соответствующее решение депутаты приняли 21 января, дав согласие Совету ЕС использовать специальный механизм, позволяющий группе стран-членов сотрудничать без единодушной поддержки всех государств Союза.

Кредит поддержки для Украины был согласован на саммите Европейского совета 18 декабря 2025 года в Брюсселе и официально предоставлен Европейской комиссией 14 января 2026 года.

Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались поддержать это решение. Поэтому ЕС решил применить процедуру усиленного сотрудничества — механизм, предусмотренный договорами Евросоюза, который требует отдельного одобрения Европарламента.

Решение было принято большинством голосов:

  • 499 депутатов — "за";

  • 135 — "против";

  • 24 — воздержались.

В преддверии Европарламент также согласился ускорить рассмотрение этого вопроса и связанных с ним законодательных предложений.

Следующим этапом станет согласование деталей кредитной программы между Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

Помощь рассчитана на 2026-2027 годы. В то же время в Евросоюзе продолжается обсуждение механизма так называемого "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных российских активов.

