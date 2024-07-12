Новий міністр оборони РФ подзвонив главі Пентагона — відома причина

Очільник Пентагону Ллойд Остін уранці в п'ятницю, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андреєм Бєлоусовим.
Головні тези:
- Друга телефонна розмова між міністрами оборони РФ та США відбулась після саміту НАТО у Вашингтоні.
- Міністр Остін підкреслив важливість підтримування комунікаційних каналів на тлі війни Росії проти України.
- Російська сторона ініціювала дзвінок до Пентагону, які мають стратегічне значення у політичному контексті.
- Про перший телефонний розмови між міністрами оборони РФ та США було оголошено ще в червні.
- Збереження ліній зв'язку між країнами у часи конфлікту важливо для спільного контролю ситуації в регіоні.
У Пентагоні повідомили про нову розмову Остіна з головою Міноборони Росії
За словами речниці Пентагону Сабріни Сінгх, розмова Остіна та Бєлоусова відбулась за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.
Представниця Пентагону пізніше уточнила, що дзвінок "ініціювала російська сторона".
У червні шлава Пентагону провів перші переговори з новим міністром оборони РФ
Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонні переговори з новим міністром оборони РФ Андреєм Бєлоусовим.
Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера.
Це була перша телефонна розмова міністра Остіна з міністром Бєлоусовим.
Як зазначили у пресслужбі Пентагону, під час розмови Остін наголосив на важливості збереження ліній зв'язку в умовах війни Росії проти України, що триває.
Остання розмова між очільниками оборонних відомств США і Росії відбулася в березні 2023 року. Тоді Остін говорив із попередником Бєлоусова Сергеєм Шойгу про інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper, який РФ збила над Чорним морем.
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