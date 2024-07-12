Новый министр обороны РФ позвонил главе Пентагона — известная причина

Глава Пентагона Ллойд Остин утром в пятницу, 12 июля, провел второй телефонный разговор с российским министром обороны Андреем Белоусовым.
Главные тезисы
- Второй телефонный разговор между министрами обороны РФ и США состоялся после саммита НАТО в Вашингтоне.
- Министр Остин подчеркнул важность поддержки коммуникационных каналов на фоне войны России против Украины.
- Российская сторона инициировала звонок в Пентагон, которые имеют стратегическое значение в политическом контексте.
- О первом телефонном разговоре между министрами обороны РФ и США было объявлено еще в июне.
- Сохранение линий связи между странами во время конфликта важно для совместного контроля ситуации в регионе.
В Пентагоне сообщили о новом разговоре Остина с главой Минобороны России
По словам спикера Пентагона Сабрины Сингх, разговор Остина и Белоусова состоялся по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.
Представительница Пентагона позже уточнила, что звонок "инициировала российская сторона".
В июне шлава Пентагона провел первые переговоры с новым министром обороны РФ.
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
Об этом говорится в заявлении спикера Пентагона Пата Райдера.
Это был первый телефонный разговор министра Остина с министром Белоусовым.
Как отметили в пресс-службе Пентагона, во время разговора Остин отметил важность сохранения линий связи в условиях продолжающейся войны России против Украины.
Последний разговор между главами оборонных ведомств США и России состоялся в марте 2023 года. Тогда Остин говорил с предшественником Белоусова Сергеем Шойгу об инциденте с американским беспилотником MQ-9 Reaper, сбившим РФ над Черным морем.
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