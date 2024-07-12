Новый министр обороны РФ позвонил главе Пентагона — известная причина

Глава Пентагона Ллойд Остин утром в пятницу, 12 июля, провел второй телефонный разговор с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

В Пентагоне сообщили о новом разговоре Остина с главой Минобороны России

По словам спикера Пентагона Сабрины Сингх, разговор Остина и Белоусова состоялся по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

Министр Остин подчеркнул необходимость поддерживания каналов коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины, — добавила она. Поделиться

Представительница Пентагона позже уточнила, что звонок "инициировала российская сторона".

В июне шлава Пентагона провел первые переговоры с новым министром обороны РФ.

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Об этом говорится в заявлении спикера Пентагона Пата Райдера.

Это был первый телефонный разговор министра Остина с министром Белоусовым.

Как отметили в пресс-службе Пентагона, во время разговора Остин отметил важность сохранения линий связи в условиях продолжающейся войны России против Украины.

Последний разговор между главами оборонных ведомств США и России состоялся в марте 2023 года. Тогда Остин говорил с предшественником Белоусова Сергеем Шойгу об инциденте с американским беспилотником MQ-9 Reaper, сбившим РФ над Черным морем.