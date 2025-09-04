Новий наступ Росії в Україні — аналітики бачать ознаки підготовки

Обговорюючи гарантії безпеки для України, європейські лідери дедалі більше стурбовані, оскільки схоже на те, що Росія готує новий наступ.

Росія готує новий наступ в Україні

Видання з посиланням на обізнані анонімні джерела пише, шо на засіданні Ради безпеки в Тулоні минулого тижня йшлося про скупчення російських військ біля Покровська на Донеччині.

Також президент України Володимир Зеленський у п'ятницю заявляв, що Росія передислокувала 100 тис солдатів на лінію фронту за межами міста.

Тим часом у Парижі на 4 вересня запланована зустріч "Коаліції охочих", яка має на меті завершити на європейському рівні переговори щодо гарантій безпеки для України, повідомили виданню джерела.

Після того планується розмова європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом.

За словами джерел, європейці, ймовірно, хочуть намітити конкретні зобов'язання щодо внеску США в ці гарантії та підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти Росії, оскільки її диктатор Володимир Путін не має наміру зустрічатися із Зеленським найближчим часом.

Французи хочуть донести Трампу, що Європа зробила свій внесок у підтримку України, і він має виконати свою погрозу посилити тиск на Кремль. Поширити

Очікується, що на зустрічі в Парижі будуть присутні прем'єр-міністри Нідерландів та Польщі, президент України Зеленський, тоді як лідери Великої Британії, Італії та Німеччини, а також спеціальний посланець США Стів Віткофф приєднаються через відеоконференцію.

Тим часом високопоставлений європейський дипломат заявив, що імпульс дипломатичних зусиль щодо врегулювання ситуації в Україні, який спостерігався на початку минулого місяця, зменшився, а переговори зайшли у глухий кут, оскільки Росія готується до подальшого наступу на територію України.

У матеріалі йдеться, що виснажлива літня наступальна кампанія Росії поки що не призвела до значних територіальних здобутків для Кремля: російська армія за травень-серпень захопила всього 2033 квадратні кілометри, або 0,3% від загальної площі України.