Герасимов цинічно пообіцяв осінній наступ армії РФ в Україні
Герасимов цинічно пообіцяв осінній наступ армії РФ в Україні

Герасимов
Джерело:  online.ua

Очільник Генерального штабу армії країни-агресорки Валерій Герасимов 30 серпня підбив підсумки весняно-літньої кампанії на фронті в Україні й окреслив плани на осінь.

Головні тези:

  • Глава Генерального штабу армії РФ Валерій Герасимов окреслив плани осіннього наступу в Україні.
  • Плани включають проведення наступальних операцій на території України.

Герасимов цинічно пообіцяв продовжити “СВО” в Україні

Подробиці наводить пресслужба міноборони РФ.

Виконання завдань "СВО" об'єднаним угрупуванням військ буде продовжено проведенням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угруповань військ на напрямках на осінній період, — сказав Герасимов на оприлюдненому відео.

Основними здобутками російських окупантів в Україні навесні-влітку 2025 року Герасимов назвав:

  • "просування у Дніпровській області, де взято під контроль сім населених пунктів";

  • рух у Серебрянському лісництві;

  • захоплення Часового Яру (заперечується Силами оборони України);

  • бої у межах Сіверська;

  • нібито практично повна блокада місто Куп'янськ та контроль над "близько половини його території" (інтерактивна мапа DeepState лише північний захід Куп'янська показує у "сірій зоні").

