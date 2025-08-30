Герасимов цинічно пообіцяв осінній наступ армії РФ в Україні

Очільник Генерального штабу армії країни-агресорки Валерій Герасимов 30 серпня підбив підсумки весняно-літньої кампанії на фронті в Україні й окреслив плани на осінь.
Головні тези:
- Глава Генерального штабу армії РФ Валерій Герасимов окреслив плани осіннього наступу в Україні.
- Плани включають проведення наступальних операцій на території України.
Герасимов цинічно пообіцяв продовжити “СВО” в Україні
Подробиці наводить пресслужба міноборони РФ.
Основними здобутками російських окупантів в Україні навесні-влітку 2025 року Герасимов назвав:
"просування у Дніпровській області, де взято під контроль сім населених пунктів";
рух у Серебрянському лісництві;
захоплення Часового Яру (заперечується Силами оборони України);
бої у межах Сіверська;
нібито практично повна блокада місто Куп'янськ та контроль над "близько половини його території" (інтерактивна мапа DeepState лише північний захід Куп'янська показує у "сірій зоні").
