Герасимов цинично пообещал осеннее наступление армии РФ в Украине

Глава Генерального штаба армии страны-агрессорки Валерий Герасимов 30 августа подвел итоги весенне-летней кампании на фронте в Украине и наметил планы на осень.
Главные тезисы
- Валерий Герасимов цинично огласил планы осеннего наступления российской армии в Украине, включая проведение наступательных операций на ее территории.
- Российские войска под руководством Герасимова обозначили ключевые успехи во вторжении на украинскую территорию, часть которых выдумана.
Герасимов цинично пообещал продолжить "СВО" в Украине
Подробности приводит пресс-служба минобороны РФ.
Основными достижениями российских окупантов в Украине весной-летом 2025 года Герасимов назвал:
"продвижение в Днепровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов";
движение в Серебрянском лесничестве;
захват Временного Яра (отрицается Силами обороны Украины);
бои в пределах Северска;
якобы практически полная блокада города Купянск и контроль над "около половины его территории" (интерактивная карта DeepState только северо-запад Купянская показывает в "серой зоне").
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-