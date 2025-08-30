Герасимов цинично пообещал осеннее наступление армии РФ в Украине
Герасимов цинично пообещал осеннее наступление армии РФ в Украине

Герасимов
Глава Генерального штаба армии страны-агрессорки Валерий Герасимов 30 августа подвел итоги весенне-летней кампании на фронте в Украине и наметил планы на осень.

Главные тезисы

  • Валерий Герасимов цинично огласил планы осеннего наступления российской армии в Украине, включая проведение наступательных операций на ее территории.
  • Российские войска под руководством Герасимова обозначили ключевые успехи во вторжении на украинскую территорию, часть которых выдумана.

Герасимов цинично пообещал продолжить "СВО" в Украине

Подробности приводит пресс-служба минобороны РФ.

Выполнение задач "СВО" объединенной группировкой войск будет продолжено проведением наступательных действий. Сегодня уточним задачу группировок войск на направлениях на осенний период, — сказал Герасимов на обнародованном видео.

Основными достижениями российских окупантов в Украине весной-летом 2025 года Герасимов назвал:

  • "продвижение в Днепровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов";

  • движение в Серебрянском лесничестве;

  • захват Временного Яра (отрицается Силами обороны Украины);

  • бои в пределах Северска;

  • якобы практически полная блокада города Купянск и контроль над "около половины его территории" (интерактивная карта DeepState только северо-запад Купянская показывает в "серой зоне").

