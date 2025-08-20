Россия активизировала наступление на севере Донецкой области — что происходит

Российские войска активизируют наступательные действия на севере Донецкой области, в частности, на Лиманском направлении.
Главные тезисы
- Российские войска активизировали наступление на севере Донецкой области, в частности, на Лиманском направлении.
- Украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои, сдерживая превосходящие силы россиян и проводя ответные активные действия.
- Главнокомандующий ВСУ координирует меры по усилению устойчивости обороны и оказывает всестороннюю помощь подразделениям.
Россия усилила наступление на Лиманском направлении
Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке по итогам рабочей поездки в подразделения на фронте.
По его словам, украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят ответные активные действия.
Главнокомандующий ВСУ пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы получить подробную информацию о ситуации на поле боя и управленческих звеньях. На основе этих докладов было принято решение для усиления устойчивости обороны, сказал он.
Вооруженные силы осознают свою великую миссию и способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению. Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление.
Он поблагодарил украинских воинов, которые в самых сложных условиях сохраняют силу духа, держат строй и уничтожают врага.
