Россия активизировала наступление на севере Донецкой области — что происходит

Российские войска активизируют наступательные действия на севере Донецкой области, в частности, на Лиманском направлении.

Россия усилила наступление на Лиманском направлении

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке по итогам рабочей поездки в подразделения на фронте.

Посвятил день рабочей поездке в подразделения, выполняющие боевые задания в Донецкой области. Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донбасса, на Лиманском направлении. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По его словам, украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят ответные активные действия.

Главнокомандующий ВСУ пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы получить подробную информацию о ситуации на поле боя и управленческих звеньях. На основе этих докладов было принято решение для усиления устойчивости обороны, сказал он.

Вооруженные силы осознают свою великую миссию и способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению. Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление.

Он поблагодарил украинских воинов, которые в самых сложных условиях сохраняют силу духа, держат строй и уничтожают врага.