Россия активизировала наступление на севере Донецкой области — что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

Россия активизировала наступление на севере Донецкой области — что происходит

Главнокомандующий ВС Украины
оккупанты
Read in English
Читати українською

Российские войска активизируют наступательные действия на севере Донецкой области, в частности, на Лиманском направлении.

Главные тезисы

  • Российские войска активизировали наступление на севере Донецкой области, в частности, на Лиманском направлении.
  • Украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои, сдерживая превосходящие силы россиян и проводя ответные активные действия.
  • Главнокомандующий ВСУ координирует меры по усилению устойчивости обороны и оказывает всестороннюю помощь подразделениям.

Россия усилила наступление на Лиманском направлении

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке по итогам рабочей поездки в подразделения на фронте.

Посвятил день рабочей поездке в подразделения, выполняющие боевые задания в Донецкой области. Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донбасса, на Лиманском направлении.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят ответные активные действия.

Главнокомандующий ВСУ пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы получить подробную информацию о ситуации на поле боя и управленческих звеньях. На основе этих докладов было принято решение для усиления устойчивости обороны, сказал он.

Вооруженные силы осознают свою великую миссию и способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению. Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление.

Он поблагодарил украинских воинов, которые в самых сложных условиях сохраняют силу духа, держат строй и уничтожают врага.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Летнее наступление России близко к окончательному провалу — эксперты
Новое наступление РФ зашло в тупик
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ больше не способна самостоятельно проводить наступление на фронте
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Угроза наступления России на Херсон существует всегда — Сырский
Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?